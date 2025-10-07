Panorama político |

Kicillof: "Las políticas económicas de Milei ponen en crisis el aparato productivo"

El gobernador bonaerense encabezó la XXI Convención Anual Pro Textil y sostuvo que el sector sufrió una contracción del 18% a partir de las políticas del Gobierno.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró este martes que las políticas económicas que implementó el gobierno de Javier Milei “ponen en crisis el aparato productivo” bonaerense.

Lo sostuvo al encabezar este martes la apertura de la XXI Convención Anual Pro Textil, donde precisó que ese sector sufrió este año “una contracción del 18%”, lo que derivó en que “seis de cada diez máquinas estén paradas”.

“Si bien la historia argentina tiene épocas de apogeo y de caída del sector industrial, no habíamos estado nunca frente a un plan cruel y deliberado de exterminio de la industria nacional”, describió el gobernador.

Y lanzó un nuevo mensaje en clave electoral rumbo a las elecciones legislativas: “El 26 de octubre se discuten dos modelos de país: desde Fuerza Patria proponemos seguir trabajando para el desarrollo de la industria y la soberanía nacional”, concluyó.

El acto se llevó a cabo en el Teatro Municipal Roma de Avellaneda, con la participación del ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; y el intendente local, Jorge Ferraresi.

También participaron los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer; y de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo y los dirigentes Hugo Moyano (h) y José Ignacio De Mendiguren.

Héctor Daer y Hugo Moyano se mostraron con Kicillof

Los referentes de la CGT Héctor Daer y Hugo Moyano se reunieron con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof y manifestaron su "esperanza y compromiso" de cara las elecciones legislativas nacionales del 26 de este mes.

Del encuentro participó también "Huguito" Antonio Moyano, uno de los hijos del líder camionero y abogado del sindicato, quien desembarcará en breve en la política partidaria, ya que va como candidato de la lista de diputados de Fuerza Patria por la provincia de Buenos Aires, en el noveno puesto, por lo que se da por descontado que a partir del 10 de diciembre ejercerá como legislador.

