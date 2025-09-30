Merlo: Axel Kicillof entregó escrituras gratuitas a familias

En ese marco, Kicillof afirmó: “Estas escrituras que estamos entregando son un derecho que abre puertas a futuro: cada uno de estos títulos de propiedad es un acto de justicia social”. “Las escrituras pueden conseguirse en el sector privado, pero a un valor inaccesible para la mayoría de las y los bonaerenses: que todos tengan las mismas oportunidades es la base de una sociedad mejor”, agregó.

En el contexto del programa “Mi Escritura, Mi Casa”, se otorgaron 200 títulos de propiedad gratuitos a familias de distintos barrios del distrito. De esta manera, son 596 las escrituras entregadas en Merlo desde el inicio de la gestión.

_DON5824 Jorge Taina y Axel Kicillof dialogan con un vecino de Merlo

“El Presidente dijo que la motosierra era para la casta, pero ajustó a los jubilados, a los trabajadores y a las personas con discapacidad: estamos frente a la estafa electoral más grande de la historia argentina”, sostuvo el Gobernador y agregó: “En la provincia comprendemos que destruir el Estado no es una solución para nadie: sin Estado no hay asfalto, no hay educación, no hay salud y no hay miles de familias accediendo a sus escrituras”, agregó.

Por su parte, Taiana manifestó: “Frente a un Gobierno nacional insensible que abandona y asfixia, contamos con un Gobierno provincial que sigue ampliando derechos: la entrega de estas escrituras gratuitas es una muestra de que la prioridad son las familias bonaerenses y no los intereses financieros”. “El 26 de octubre, el pueblo tiene una nueva oportunidad para frenar a Milei y construir un futuro con desarrollo y justicia social”, agregó.

Obras de pavimentación

Durante la jornada, Kicillof y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, recorrieron los avances de la obra de pavimentación que se está realizando en el barrio “La Blanquita” sobre calle Marconi -desde Carlos Tejedor hasta Cangallo- que permitirá agilizar la circulación del tránsito y evitar anegamientos de agua.

Por último, Kicillof sostuvo: “Frente al modelo individualista que propone Javier Milei, en la Provincia seguimos compartiendo la alegría de ampliar derechos porque somos un pueblo solidario: lo demostramos en las urnas en septiembre y lo vamos a confirmar este 26 de octubre con la boleta de Fuerza Patria”.

Estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el subadministrador del Instituto de la Vivienda, Hernán Ralinqueo; el subsecretario de Justicia, Inti Pérez Aznar y los dirigentes Hugo Moyano (h) y Silvia Saravia.