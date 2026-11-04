Passerini sobre los recortes en salud y transporte: "Queremos una Argentina de iguales"

Daniel Passerini, intendente de Córdoba Capital.

Passerini advirtió sobre las consecuencias sanitarias de estas políticas: “Los amantes de los números que toman estas decisiones le complican y, a veces, les terminan la vida a la gente”. En Córdoba, la participación del programa nacional Remediar en la provisión gratuita de medicamentos cayó del 65,3% al 25,7%; representa una reducción de 2,5 veces entre 2025 y 2026.

Además, se produjo una reducción drástica del vademécum nacional, que pasó de 128 a solo 6 principios activos, lo que representa una disminución del 95,3% en la variedad de medicamentos gratuitos contemplados, que ahora están concentrados exclusivamente en la prevención y el tratamiento de enfermedades vasculares.

Esta reducción de más de 21 veces del vademécum nacional prioriza únicamente los principios activos relacionados con la hipertensión. De esta manera, se delega en las provincias y los municipios la responsabilidad de entregar medicamentos para tratar la diabetes, el asma, el hipotiroidismo, la anemia, las infecciones, la analgesia y cuestiones vinculadas a la salud sexual y reproductiva.

Para seguir cuidando a los vecinos sin obra social, la Municipalidad de Córdoba cubre con recursos propios el faltante de medicamentos, especialmente en un contexto de alta demanda del servicio público de salud, que acumula un incremento del 29% desde 2024. Una situación similar repercute en la economía de otras ciudades del interior del país, que también deben sostener los servicios públicos municipales para sus vecinos ante el creciente recorte de fondos nacionales.

“Señores funcionarios nacionales, dejen los pasaportes, vengan al interior, recorran, escuchen, comprendan la realidad y verán que lo que decimos es cierto. Jamás nos rendiremos, porque al mirar a nuestros vecinos, a nuestros costados tenemos la gente que espera que seamos dignos representantes y lo vamos a hacer”, cerró el intendente de Córdoba Capital, citando el documento presentado en conjunto por todos los intendentes presentes.

Intendentes del interior

Durante su intervención, Passerini leyó el documento titulado “Un país desigual es un país injusto”, suscripto por los mandatarios del Consejo Federal de Intendentes (COFEIN), en el que expresaron su preocupación por el “abandono del interior argentino” por parte del Gobierno nacional, a través de políticas claramente “discriminatorias”.

“En lo que va del año, la Nación destinó aproximadamente 460 millones de dólares al AMBA en concepto de compensación tarifaria. Si excluimos lo que todas las jurisdicciones (incluido el AMBA) recibimos por SUBE, el interior argentino recibe CERO PESOS”, remarcaron.

“No tenemos más desgracias porque las provincias y los municipios del país nos hacemos cargo, no porque tengamos los recursos; al contrario, esto afecta tremendamente nuestros presupuestos y tenemos nuestras cajas al límite, lo que impide la correcta prestación de otros servicios que sí son nuestra responsabilidad”, señalaron los intendentes respecto al recorte del Plan Remediar.

De manera virtual y presencial también se expresaron otros intendentes, jefes comunales y representantes de distintas localidades del país: Pablo Javkin (Rosario, Santa Fe); Rossana Chahla (San Miguel de Tucumán, Tucumán); Pablo Corsalini (Pérez, Santa Fe); Rosario Romero (Paraná, Entre Ríos); Juan Manuel García (Machagai, Chaco); Isa Castagnino (Victoria, Entre Ríos); Emiliano Paredes (Tanti, Córdoba); Claudia Alejandra Godoy (San Marcos Sud, Córdoba); Silvio Miguel Sotero (San Bernardo, Chaco); Alejandro Santiago Arenas Diez (Capilla del Monte, Córdoba); Francisco Iser (General Roca, Córdoba); Franco Villar (La Playosa, Córdoba); y Juan Pablo Vazzia (Idiazábal, Córdoba).

También participaron de la reunión Sander Pío Oscar (Juan José Castelli, Chaco); Maricel Fernanda Sánchez (Charbonier, Córdoba); Guillermo Melero (Sarmiento, Córdoba); y Pablo Grasso (Río Gallegos, Santa Cruz); y se sumaron representantes de organismos provinciales y municipales del resto del país.