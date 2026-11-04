Passerini sobre los recortes en salud y transporte: "Queremos una Argentina de iguales"

El intendente de Córdoba Capital, Daniel Passerini, y más de ochenta representantes de ciudades del Interior del país llevaron al Congreso un nuevo reclamo.
El intendente de Córdoba Capital, Daniel Passerini, junto a más de ochenta representantes de ciudades de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Tucumán, Chaco, Santa Cruz y Neuquén, llevaron al Congreso este miércoles un nuevo reclamo por una mejor distribución de los recursos nacionales, en esta oportunidad, centrado en los recortes al Plan Remediar y a los subsidios al transporte público.
“Cada decisión del Gobierno nacional se transforma en un atropello para nuestra gente y nuestras ciudades y, sobre todo, para algo sagrado: el federalismo y la autonomía de los municipios”, definió Passerini en la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados, presidida por Carolina Basualdo.
“El botiquín Remediar fue un paliativo al principio y se transformó en una solución permanente. Ese derecho adquirido fue mutilado, bajándolo de 128 a 6 productos. Nos dejaron la aspirina”, resaltó Passerini al recordar los orígenes de esa política pública, nacida de la crisis de 2001 y que el Gobierno nacional redujo drásticamente.
Respecto al tratamiento discriminatorio que reciben las ciudades y provincias, Passerini fue categórico: “Queremos una Argentina de iguales, donde tengamos los mismos derechos y las mismas responsabilidades. Nos sumemos para empezar a torcer estas pésimas decisiones que están perjudicando a la enorme mayoría de los argentinos”.
Passerini advirtió sobre las consecuencias sanitarias de estas políticas: “Los amantes de los números que toman estas decisiones le complican y, a veces, les terminan la vida a la gente”. En Córdoba, la participación del programa nacional Remediar en la provisión gratuita de medicamentos cayó del 65,3% al 25,7%; representa una reducción de 2,5 veces entre 2025 y 2026.
Además, se produjo una reducción drástica del vademécum nacional, que pasó de 128 a solo 6 principios activos, lo que representa una disminución del 95,3% en la variedad de medicamentos gratuitos contemplados, que ahora están concentrados exclusivamente en la prevención y el tratamiento de enfermedades vasculares.
Esta reducción de más de 21 veces del vademécum nacional prioriza únicamente los principios activos relacionados con la hipertensión. De esta manera, se delega en las provincias y los municipios la responsabilidad de entregar medicamentos para tratar la diabetes, el asma, el hipotiroidismo, la anemia, las infecciones, la analgesia y cuestiones vinculadas a la salud sexual y reproductiva.
Para seguir cuidando a los vecinos sin obra social, la Municipalidad de Córdoba cubre con recursos propios el faltante de medicamentos, especialmente en un contexto de alta demanda del servicio público de salud, que acumula un incremento del 29% desde 2024. Una situación similar repercute en la economía de otras ciudades del interior del país, que también deben sostener los servicios públicos municipales para sus vecinos ante el creciente recorte de fondos nacionales.
“Señores funcionarios nacionales, dejen los pasaportes, vengan al interior, recorran, escuchen, comprendan la realidad y verán que lo que decimos es cierto. Jamás nos rendiremos, porque al mirar a nuestros vecinos, a nuestros costados tenemos la gente que espera que seamos dignos representantes y lo vamos a hacer”, cerró el intendente de Córdoba Capital, citando el documento presentado en conjunto por todos los intendentes presentes.
Durante su intervención, Passerini leyó el documento titulado “Un país desigual es un país injusto”, suscripto por los mandatarios del Consejo Federal de Intendentes (COFEIN), en el que expresaron su preocupación por el “abandono del interior argentino” por parte del Gobierno nacional, a través de políticas claramente “discriminatorias”.
“En lo que va del año, la Nación destinó aproximadamente 460 millones de dólares al AMBA en concepto de compensación tarifaria. Si excluimos lo que todas las jurisdicciones (incluido el AMBA) recibimos por SUBE, el interior argentino recibe CERO PESOS”, remarcaron.
“No tenemos más desgracias porque las provincias y los municipios del país nos hacemos cargo, no porque tengamos los recursos; al contrario, esto afecta tremendamente nuestros presupuestos y tenemos nuestras cajas al límite, lo que impide la correcta prestación de otros servicios que sí son nuestra responsabilidad”, señalaron los intendentes respecto al recorte del Plan Remediar.
De manera virtual y presencial también se expresaron otros intendentes, jefes comunales y representantes de distintas localidades del país: Pablo Javkin (Rosario, Santa Fe); Rossana Chahla (San Miguel de Tucumán, Tucumán); Pablo Corsalini (Pérez, Santa Fe); Rosario Romero (Paraná, Entre Ríos); Juan Manuel García (Machagai, Chaco); Isa Castagnino (Victoria, Entre Ríos); Emiliano Paredes (Tanti, Córdoba); Claudia Alejandra Godoy (San Marcos Sud, Córdoba); Silvio Miguel Sotero (San Bernardo, Chaco); Alejandro Santiago Arenas Diez (Capilla del Monte, Córdoba); Francisco Iser (General Roca, Córdoba); Franco Villar (La Playosa, Córdoba); y Juan Pablo Vazzia (Idiazábal, Córdoba).
También participaron de la reunión Sander Pío Oscar (Juan José Castelli, Chaco); Maricel Fernanda Sánchez (Charbonier, Córdoba); Guillermo Melero (Sarmiento, Córdoba); y Pablo Grasso (Río Gallegos, Santa Cruz); y se sumaron representantes de organismos provinciales y municipales del resto del país.