La UIA pidió un "Pacto Fiscal " para poder competir ante la apertura económica

Lo anunció el presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini, pidió que las empresas puedan competir en el en igualdad de condiciones.
El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, presentó la propuesta de un "Pacto Fiscal Industrial Federal", lo que implica que la reducción de la carga tributaria en forma coordinada por Nación, provincias y municipios, de forma tal que se pueda "nivelar la cancha" y las empresas puedan competir en el plano internacional en igualdad de condiciones.
El presidente de la UIA presentó la propuesta en el cierre de la XXXII edición de la Conferencia Industrial que se llevó a cabo en Parque Norte, donde también estuvo el jefe de Gabinete, Diego Santilli, luego de que el presidente del Departamento de Política Tributaria de la UIA, Carlos Abeledo, diera a conocer algunos aspectos técnicos de la iniciativa.
"Los sectores industriales transables no pueden esperar a que se complete una reforma integral de toda la economía", advirtió, puntualizando la "urgencia necesaria para que nuestras empresas puedan adaptarse y modernizarse".
Subrayó que hay que "reducir el costo argentino y combatir la competencia desleal", para lo que presentó "una propuesta concreta", plasmada en el Pacto Fiscal Industrial Federal.
Rappallini se refirió al RICI (Régimen Industrial para la Competencia Internacional) con beneficios similares para el sector manufacturero.
Sobre esto, afirmó que su principal objetivo es el de "acercar gradualmente las condiciones de producción de la Argentina a la de nuestros competidores regionales", o dicho de otro modo, "nivelar la cancha para que nuestras empresas puedan competir en igualdad de condiciones".
Explicó que los tres niveles de gobierno deben ponerse de acuerdo para "transformar el sistema tributario, fortaleciendo el crecimiento de la producción".
También destacó que "hay cambios que están sucediendo simultáneamente", como "la transformación económica del país, el cambio geopolítico y la revolución del conocimiento impulsada por la Inteligencia Artificial".
Sobre la transformación económica local, si bien la consideró "necesaria e impostergable", planteó como "gran desafío" pasar de "una economía organizada para defenderse a una organizada para producir, invertir y crecer".
"Para eso, la estabilidad macroeconómica es fundamental, pero tan solo el comienzo", remarcó y, en un mensaje a los gobiernos de todos los niveles jurisdiccionales, advirtió que "en el mundo compiten las empresas, pero también los sistemas económicos".
En ese aspecto, planteó que así como las empresas "tienen la responsabilidad de invertir y mejorar la competitividad, el Estado tiene que generar las condiciones para que puedan hacerlo".
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