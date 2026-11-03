La UIA pidió un "Pacto Fiscal " para poder competir ante la apertura económica

Rappallini se refirió al RICI (Régimen Industrial para la Competencia Internacional) con beneficios similares para el sector manufacturero.

Sobre esto, afirmó que su principal objetivo es el de "acercar gradualmente las condiciones de producción de la Argentina a la de nuestros competidores regionales", o dicho de otro modo, "nivelar la cancha para que nuestras empresas puedan competir en igualdad de condiciones".

Explicó que los tres niveles de gobierno deben ponerse de acuerdo para "transformar el sistema tributario, fortaleciendo el crecimiento de la producción".

También destacó que "hay cambios que están sucediendo simultáneamente", como "la transformación económica del país, el cambio geopolítico y la revolución del conocimiento impulsada por la Inteligencia Artificial".

Sobre la transformación económica local, si bien la consideró "necesaria e impostergable", planteó como "gran desafío" pasar de "una economía organizada para defenderse a una organizada para producir, invertir y crecer".

"Para eso, la estabilidad macroeconómica es fundamental, pero tan solo el comienzo", remarcó y, en un mensaje a los gobiernos de todos los niveles jurisdiccionales, advirtió que "en el mundo compiten las empresas, pero también los sistemas económicos".

En ese aspecto, planteó que así como las empresas "tienen la responsabilidad de invertir y mejorar la competitividad, el Estado tiene que generar las condiciones para que puedan hacerlo".