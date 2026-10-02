Pichetto y Massot presentaron una cautelar para impedir la venta de tierras a extranjeros

Los legisladores de Encuentro Federal señalaron que "como consecuencia de esa decisión” de la Corte Suprema “la derogación de la Ley de Tierras volvió a producir plenamente sus efectos" y "actualmente no rigen los límites que la norma establecía para la adquisición de tierras rurales por extranjeros: ni por porcentaje nacional, provincial o departamental, ni por nacionalidad o superficie”.

“Tampoco rige la prohibición de adquirir inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes", destacó el escrito

La presentación judicial se realizó ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 1, a cargo del juez Enrique Alonso Regueira, apenas días después de que la Corte revocara el amparo previo por cuestiones procesales.

Fuentes judiciales informaron que “ante la urgencia del caso”, los diputados pidieron además una medida interina de aplicación inmediata mientras se cumple el trámite previo que debe sustanciarse antes de resolver la cautelar.

Subsidiariamente, solicitaron medidas destinadas a preservar el Registro Nacional de Tierras Rurales, mantener la información sobre las adquisiciones realizadas por extranjeros y hacer pública la existencia del proceso judicial.

Pichetto y Massot advierten que aun si la Cámara de Diputados llegara a rechazar el megadecreto en el corto plazo, las adquisiciones perfeccionadas durante estos días podrían quedar legalmente blindadas frente a futuras normativas de protección territorial.

En los fundamentos de la presentación, los diputados sostuvieron que la derogación de la Ley 26.737 mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia es inconstitucional, porque no existían las "circunstancias excepcionales" exigidas por la Carta Magna.