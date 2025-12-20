Piden la detención del empresario acusado de abusos a los compañeros de su hijo

El letrado remarcó la "contundencia de las pruebas" y cuestionó la lentitud del Estado, al señalar que que, pese a contar con peritajes informáticos y testimonios en Cámara Gesell, el magistrado decidió mantener un "temperamento expectante" bajo el argumento de la economía procesal.

"Nosotros requerimos la indagatoria y detención del señor Marcelo Eduardo Porcel el 27 de noviembre de este año", afirmó Hawlena Gianotti en una entrevista televisiva, tras destacar que el imputado operaba bajo una "matriz de conducta" para captar menores.

La causa, que generó conmoción en la comunidad educativa del colegio Palermo Chico, detalla que Porcel, de 51 años, utilizaba el compañerismo escolar de sus hijos como un "coto de caza". Según la denuncia, el empresario atraía a los adolescentes de entre 13 y 14 años a su domicilio en la torre Le Park o a sus oficinas, donde los inducía a la ingesta de alcohol y apuestas ilegales mediante transferencias de dinero en billeteras virtuales.

"El fin último estaba, mediante la captación de la voluntad, en autosatisfacerse sexualmente logrando la desnudez de los menores", explicó el abogado, quien confirmó el hallazgo de imágenes de un menor obtenidas mediante una cámara oculta en una ducha dentro de un celular secuestrado al imputado.

A pesar de que la investigación penal contra el hijo del fundador de Argencard se inició formalmente en 2024 tras revelaciones surgidas en 2022, el empresario aún no fue citado a indagatoria por el juez Carlos Bruniard, a cargo de la causa, ni se le dictó la prisión preventiva.

Sin título-1 El caso generó conmoción en el colegio Palermo Chico.

Mientras la querella y el Ministerio Público Fiscal advierten sobre el riesgo de que el acusado busque nuevas víctimas, la Justicia sólo dispuso medidas restrictivas de acercamiento. "Esta persona siempre tuvo a las presas bajo su dominio. El depredador sigue a la manada: ¿dónde va a haber una nueva manada de presas? En el próximo colegio que los acepte", sentenció Hawlena Gianotti, exigiendo una condena de cumplimiento efectivo por abuso sexual agravado y corrupción de menores.

El empresario, quien fuera concesionario de OH! Buenos Aires y es hijo del fundador de Argencard, solicitó a la Justicia autorización para viajar a Punta del Este (Uruguay), entre el 17 de diciembre y el 5 de enero de 2026, arguyendo el casamiento de una sobrina. Tanto el juez como el fiscal accedieron a ese requerimiento, con el argumento de que no existe riesgo de fuga, el imputado posee arraigo en el país y carece de antecedentes penales.