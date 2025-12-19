Violenta pelea en la autopista Buenos Aires-La Plata: podrían quitarle la licencia a los conductores involucrados

A partir de las imágenes, las autoridades confirmaron que los involucrados podrían perder la licencia de conducir, ya que el comportamiento encuadra dentro de las faltas graves previstas por la normativa vial. Exponer a terceros, frenar sin justificación y descender del vehículo para agredir a otra persona son conductas sancionables, incluso sin heridos de gravedad.

Embed

Desde los organismos de control explicaron que el video funciona como prueba clave para identificar a los conductores, aplicar multas y avanzar con posibles inhabilitaciones, además, remarcaron que este tipo de situaciones no solo constituyen una infracción de tránsito, sino también un riesgo concreto para la seguridad pública.