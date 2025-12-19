Violenta pelea en la autopista Buenos Aires-La Plata: podrían quitarle la licencia a los conductores involucrados

El episodio quedó registrado en video, se viralizó en redes sociales y ya es analizado por las autoridades de tránsito, que evalúan sanciones severas.
Una discusión entre un automovilista y un motociclista terminó en una violenta pelea en plena autopista Buenos Aires-La Plata, con los vehículos detenidos sobre la calzada y golpes entre los conductores. La secuencia fue filmada por testigos, se difundió rápidamente en redes sociales y generó una fuerte reacción por el riesgo que implicó para quienes circulaban por la zona. El hecho ocurrió a plena luz del día y obligó a otros autos a maniobrar para evitar choques.
A partir de las imágenes, las autoridades confirmaron que los involucrados podrían perder la licencia de conducir, ya que el comportamiento encuadra dentro de las faltas graves previstas por la normativa vial. Exponer a terceros, frenar sin justificación y descender del vehículo para agredir a otra persona son conductas sancionables, incluso sin heridos de gravedad.
Desde los organismos de control explicaron que el video funciona como prueba clave para identificar a los conductores, aplicar multas y avanzar con posibles inhabilitaciones, además, remarcaron que este tipo de situaciones no solo constituyen una infracción de tránsito, sino también un riesgo concreto para la seguridad pública.
comentar