La Justicia investiga abusos sexuales contra alumnos de un colegio de Palermo Chico

La Justicia recibió al menos 10 denuncias contra un empresario por presuntos abusos de adolescentes, compañeros de colegio de su hijo, en encuentros privados durante los cuales les daba alcohol y los hacía realizar apuestas online.
Una serie de denuncias activó una investigación judicial contra el empresario Marcelo Porcel, señalado por presuntos abusos sexuales de adolescentes, compañeros de curso de su hijo. Según los denunciantes, los delitos se concretaban en casas y oficinas vinculadas al acusado.
Las presentaciones fueron impulsadas por padres de alumnos del Colegio Palermo Chico, quienes relataron que sus hijos participaron de reuniones donde se habría promovido el consumo de alcohol y el acceso a apuestas online, incluso mediante transferencias de dinero realizadas por el propio empresario.
La causa quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, con intervención de la Fiscalía N°1. El expediente permanece bajo reserva mientras se analizan pruebas y testimonios, incluidos los obtenidos a través de Cámara Gesell.
En el marco de la investigación, la Justicia ordenó allanamientos y el secuestro de celulares y computadoras, que ahora son sometidos a peritajes técnicos. Estas medidas buscan determinar si existen registros que respalden los relatos denunciados.
En paralelo a la investigación, Porcel tiene trayectoria en el ámbito empresarial: es hijo del fundador de Argencard, ex concesionario del shopping Oh! Buenos Aires y representante del Grupo Hatzalaj, dedicado al desarrollo inmobiliario, además de presidir Campazu S.A., una empresa agrícola y ganadera, según su perfil en Linkedin
El empresario está imputado, aunque aún no fue citado a indagatoria, además, se le impuso una restricción de acercamiento a las presuntas víctimas. Lo que le impide concurrir a determinados espacios educativos y deportivos.
Los hechos denunciados habrían ocurrido años atrás y comenzaron a salir a la luz cuando las familias tomaron conocimiento de las reuniones. A partir de allí se sumaron nuevas denuncias hasta conformar el volumen actual de la causa.
