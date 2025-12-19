Qué dijo la escuela de Palermo Chico en donde un empresario fue acusado de abusar de menores

“Tan pronto fue informado, el Colegio actuó de manera inmediata, activando los protocolos vigentes, dando intervención al Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y poniendo los hechos en conocimiento de las autoridades educativas jurisdiccionales”, indicaron en el escrito. A su vez, remarcaron que la familia Porcel ya no pertenece a la institución.

“Desde nuestro Colegio, reafirmamos que el cuidado integral de nuestros alumnos constituye una prioridad institucional y agradecemos a las familias la confianza permanente depositada en la institución”, concluyeron.

image

Quién es Marcelo Porcel, el empresario acusado

La Justicia avanza en la investigación contra Marcelo Porcel, un empresario de alto perfil vinculado al rubro inmobiliario y financiero, acusado de abusar de los compañeros de colegio de su hijo en el barrio de Palermo. El caso, que tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, reúne testimonios de diez adolescentes de entre 13 y 14 años.

Porcel es hijo del fundador de Argencard y se desempeñaba hasta hace meses como concesionario del shopping Oh! Buenos Aires. En el ámbito empresarial, también figura como presidente de la firma agricultora Campazu S.A..

La investigación, iniciada el 5 de julio de 2024, describe un patrón de conducta donde el empresario utilizaba su cercanía con el ámbito escolar para ganar la confianza de las víctimas.

image

Mecanismos de control: Según las denuncias, Porcel facilitaba alcohol y dinero a los menores a cambio de cumplir "desafíos", como realizar actividades en ropa interior.

El "gancho" del Mundial: En la causa consta que habría ofrecido figuritas del Mundial 2022 como incentivo para que los chicos consumieran bebidas alcohólicas.

Lugares de los hechos: Los abusos habrían ocurrido en la torre Le Parc, en un departamento cercano y en sus oficinas del centro porteño.