Allanaron el departamento de Facundo Moyano: qué encontraron

El exdiputado está acusado de delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género. Candela Arizaga recibió el alta médica.
La Policía de la Ciudad secuestró dos celulares durante el allanamiento realizado en la tarde de este martes en el departamento de Facundo Moyano. Se realizó luego del escándalo desatado con el video de Candela Arizaga saliendo semidesnuda del departamento del sindicalista.
Fuentes del caso informaron que no se encontró droga en la vivienda de Avenida Del Libertador al 5400, en el barrio porteño de Belgrano, tras el procedimiento que duró dos horas.
Previamente, la Justicia había autorizado un allanamiento en la vivienda del ex diputado nacional Facundo Moyano, acusado por supuestas lesiones y la privación ilegítima de la libertad de su novia.
Fue solicitado por el auxiliar fiscal Julián Pistone y ordenado por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 4, subrogado por Julia Correa.
Mientras que se conocieron nuevos videos de cámaras de seguridad que permiten reconstruir con mayor precisión lo ocurrido durante la madrugada de este martes.
Mientras tanto el hijo de Hugo Moyano permanece alojado en la Alcaidía Comunal 4 de la Avenida Montes de Oca. “Es posible que lo indaguen”, confiaron fuentes del caso.
Luego de que se le hicieron todos los exámenes protocolares correspondientes, la joven de 23 años fue externada del Hospital Pirovano. Los hechos ocurridos esta madrugada en el barrio porteño de Belgrano, el titular del SAME brindó detalles sobre cómo fue la asistencia a la joven.
Alberto Crescenti aseguró que Arizaga declaró que llevaba "varios días de consumo de estupefacientes" y que se tarda algunos días en saber qué drogas ingirió.
Además, detalló que, al momento de brindarle asistencia, la joven "estaba excitada" y que tuvo "algún tipo de agresión", aunque el equipo del Sistema de Atención Médica de Emergencia "la contuvo".
De acuerdo al parte policial, personal de la Comisaría Vecinal 13A de la Policía de la Ciudad acudió pasadas las 05.00hs hasta la avenida Del Libertador al 5414 por una persona sufriendo un ataque y una mujer desnuda que corría en la vía pública.
Los agentes se entrevistaron con el encargado del edificio, quien manifestó que la pareja salió del inmueble, por lo que personal policial logró interceptarlos en el cruce de las calles Virrey Vertiz y Sucre.
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