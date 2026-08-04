Allanaron el departamento de Facundo Moyano: qué encontraron

AHORA | Terminó el allanamiento en el departamento de Facundo Moyano: secuestraron al menos 2 celulares.



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Mientras que se conocieron nuevos videos de cámaras de seguridad que permiten reconstruir con mayor precisión lo ocurrido durante la madrugada de este martes.

Mientras tanto el hijo de Hugo Moyano permanece alojado en la Alcaidía Comunal 4 de la Avenida Montes de Oca. “Es posible que lo indaguen”, confiaron fuentes del caso.

Candela Arizaga recibió el alta médica

Luego de que se le hicieron todos los exámenes protocolares correspondientes, la joven de 23 años fue externada del Hospital Pirovano. Los hechos ocurridos esta madrugada en el barrio porteño de Belgrano, el titular del SAME brindó detalles sobre cómo fue la asistencia a la joven.

Alberto Crescenti aseguró que Arizaga declaró que llevaba "varios días de consumo de estupefacientes" y que se tarda algunos días en saber qué drogas ingirió.

Además, detalló que, al momento de brindarle asistencia, la joven "estaba excitada" y que tuvo "algún tipo de agresión", aunque el equipo del Sistema de Atención Médica de Emergencia "la contuvo".

ALLANAN EL DEPARTAMENTO DE FACUNDO MOYANO

- Buscan evidencia para una posible imputación por suministro de estupefacientes. pic.twitter.com/gyAZ3N6HSo — Vía Szeta (@mauroszeta) August 4, 2026

De acuerdo al parte policial, personal de la Comisaría Vecinal 13A de la Policía de la Ciudad acudió pasadas las 05.00hs hasta la avenida Del Libertador al 5414 por una persona sufriendo un ataque y una mujer desnuda que corría en la vía pública.

Los agentes se entrevistaron con el encargado del edificio, quien manifestó que la pareja salió del inmueble, por lo que personal policial logró interceptarlos en el cruce de las calles Virrey Vertiz y Sucre.