Crimen de Matías Álvarez en Chaco: las contradicciones, las pruebas desaparecidas y el mensaje de su hermana

El fuerte mensaje de la hermana de Matías: "Sabías muy bien dónde apuñalarlo"

En medio del dolor, Alejandra Guardia, hermana de la víctima, publicó un duro mensaje en redes sociales para reclamar justicia y apuntó directamente contra la acusada. "Que se haga viral y pido justicia por mi hermano. Lo mató sin compasión. No se pudo defender, ojalá te pudras en la cárcel. Sabías muy bien dónde apuñalarlo para que no sobreviviera", escribió, al sostener que el ataque tuvo una clara intencionalidad. También agregó: "Destruiste una familia".

Mientras tanto, Victoria Luz Cantero designó como abogado defensor al penalista Marco Molero y podría enfrentar una imputación por homicidio agravado por el vínculo, un delito que contempla la prisión perpetua. En paralelo, allegados de Matías denunciaron otro hecho llamativo: horas después del crimen, la cuenta de Instagram del joven apareció sin publicaciones. La familia sospecha que podrían haberse eliminado evidencias digitales, ya que en las últimas imágenes compartidas se veía a la pareja junta durante la noche previa al asesinato.