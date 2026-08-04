Crimen de Matías Álvarez en Chaco: las contradicciones, las pruebas desaparecidas y el mensaje de su hermana

La familia denunció inconsistencias en los testimonios, la desaparición del celular y del dinero de la víctima, y sostuvo que la acusada actuó con intencionalidad.
La investigación por el asesinato de Matías Julián Álvarez Guardia, apuñalado en el pecho en la ciudad de Resistencia, Chaco, sumó nuevos interrogantes a partir de las contradicciones detectadas en los primeros testimonios y la desaparición de elementos clave para esclarecer el caso. Mientras Victoria Luz Cantero, pareja de la víctima, continúa detenida como principal sospechosa, la familia reclama que el crimen sea investigado en profundidad y que no quede impune.
Uno de los principales puntos que genera dudas es quién pidió ayuda después del ataque. Alejandro, cuñado de Matías, explicó que un allegado identificado como Facundo primero aseguró que recibió un llamado del propio joven, quien le habría dicho: "Vení porque tu hermana me hincó", mientras de fondo escuchaba a la mujer gritar: "Me rompió el celular". Sin embargo, posteriormente el mismo testigo modificó su versión y sostuvo que quien realizó esa llamada fue la propia Cantero.
A esas inconsistencias se suma otro dato que preocupa a la familia. Según denunciaron, la habitación donde ocurrió el crimen estaba completamente revuelta y desaparecieron tanto el celular de Matías (desde donde presuntamente se hizo el llamado de auxilio) como los ahorros en efectivo que guardaba en la vivienda. Hasta el momento, ninguno de esos elementos fue encontrado y ambos podrían resultar determinantes para reconstruir lo sucedido.
Durante la despedida del joven empresario gastronómico, sus allegados describieron la relación de la pareja como un vínculo "violento y enfermizo". Además, revelaron que Matías había presentado dos denuncias por violencia contra Cantero, una en 2024 y otra en 2025, aunque sostienen que esos antecedentes no fueron debidamente profundizados por la Justicia. Por ese motivo, reclamaron una investigación integral y remarcaron que los hombres también pueden ser víctimas de violencia de género.
En medio del dolor, Alejandra Guardia, hermana de la víctima, publicó un duro mensaje en redes sociales para reclamar justicia y apuntó directamente contra la acusada. "Que se haga viral y pido justicia por mi hermano. Lo mató sin compasión. No se pudo defender, ojalá te pudras en la cárcel. Sabías muy bien dónde apuñalarlo para que no sobreviviera", escribió, al sostener que el ataque tuvo una clara intencionalidad. También agregó: "Destruiste una familia".
Mientras tanto, Victoria Luz Cantero designó como abogado defensor al penalista Marco Molero y podría enfrentar una imputación por homicidio agravado por el vínculo, un delito que contempla la prisión perpetua. En paralelo, allegados de Matías denunciaron otro hecho llamativo: horas después del crimen, la cuenta de Instagram del joven apareció sin publicaciones. La familia sospecha que podrían haberse eliminado evidencias digitales, ya que en las últimas imágenes compartidas se veía a la pareja junta durante la noche previa al asesinato.
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