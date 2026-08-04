Candela Arizaga negó haber sido agredida por el exdiputado Moyano

El abogado Diego Storto explicó en declaraciones a la prensa que recién asumirá formalmente la defensa de la joven si ella decide seguir adelante con el proceso. Mientras tanto, la Justicia continúa reuniendo pruebas para esclarecer lo ocurrido.

¿Quién es Candela Arizaga? la influencer ex de L-gante que ahora está con Facundo Moyano

Candela Arizaga

Candela Arizaga es una modelo e influencer de 23 años que comenzó a ser vinculada sentimentalmente con Facundo Moyano a comienzos de este año. La relación trascendió públicamente en febrero, cuando ambos fueron fotografiados juntos, aunque nunca confirmaron oficialmente el noviazgo.

Antes de esa relación, Arizaga ya había estado en el centro de la atención mediática por su romance con el cantante L-Gante a principios de 2024, cuando el artista estaba separado de Wanda Nara, aunque el vínculo terminó pocos meses después.

La influencer también fue relacionada con el futbolista Enzo Fernández durante el período en el que el campeón del mundo se encontraba distanciado de su esposa Valentina Cervantes. Sin embargo, ese supuesto vínculo nunca fue confirmado y quedó como un rumor de la prensa del espectáculo.