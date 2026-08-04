Candela Arizaga negó haber sido agredida por el exdiputado Moyano

La joven de 23 años declaró ante la Policía de la Ciudad desde el Hospital Pirovano y aseguró que Facundo Moyano "no le hizo nada".
Candela Arizaga, la joven de 23 años que permanece en observación en el Hospital Pirovano, declaró ante la División Protección Familiar de la Policía de la Ciudad y negó haber sido agredida por Facundo Moyano, quien continúa detenido en el marco de una causa por lesiones y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.
Durante su testimonio, Arizaga sostuvo que Moyano "no le hizo nada" y afirmó que el episodio ocurrió en un contexto de "consumo de estupefacientes". Pese a esas declaraciones, la investigación judicial sigue en curso para determinar cómo se desarrollaron los hechos y si existen elementos suficientes para sostener la acusación.
La causa está a cargo del fiscal Julián Pistone, de la UFLA Norte, quien ordenó la detención del exdiputado por los delitos de "Lesiones y privación ilegítima de la libertad, en un contexto de violencia de género". Como parte de la investigación, dispuso el análisis de cámaras de seguridad, la toma de testimonios y la realización de una entrevista a la joven.
Aunque la declaración de Arizaga descarta una agresión por parte de Moyano, todavía resta definir si la influencer decidirá continuar con el proceso judicial o si su postura dara por cerrada la causa.
El abogado Diego Storto explicó en declaraciones a la prensa que recién asumirá formalmente la defensa de la joven si ella decide seguir adelante con el proceso. Mientras tanto, la Justicia continúa reuniendo pruebas para esclarecer lo ocurrido.
Candela Arizaga es una modelo e influencer de 23 años que comenzó a ser vinculada sentimentalmente con Facundo Moyano a comienzos de este año. La relación trascendió públicamente en febrero, cuando ambos fueron fotografiados juntos, aunque nunca confirmaron oficialmente el noviazgo.
Antes de esa relación, Arizaga ya había estado en el centro de la atención mediática por su romance con el cantante L-Gante a principios de 2024, cuando el artista estaba separado de Wanda Nara, aunque el vínculo terminó pocos meses después.
La influencer también fue relacionada con el futbolista Enzo Fernández durante el período en el que el campeón del mundo se encontraba distanciado de su esposa Valentina Cervantes. Sin embargo, ese supuesto vínculo nunca fue confirmado y quedó como un rumor de la prensa del espectáculo.
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