Facundo Moyano quedó detenido por lesiones y privación ilegítima de la libertad

Los agentes se entrevistaron con el encargado del edificio, quien manifestó que la pareja salió del inmueble, por lo que personal policial logró interceptarlos en el cruce de las calles Virrey Vertiz y Sucre. Ambos se encontrarían bajo los efectos de estupefacientes.

Acerca de la mujer, se indicó que se trata de Candela Arizaga, de 23 años, quien en primera instancia acusó a Moyano de haberla agredido, por lo que fue trasladada por el SAME al Hospital Pirovano.

Arizaga está declarando y no estaría denunciando un hecho de violencia, sino que habría sufrido un brote producto del consumo de las drogas.

Acerca del dirigente político, fue trasladado a la comisaría 13A en calidad de demorado. En tanto, hasta la dependencia policial se acercó el abogado Hugo Antonio Moyano, hermano de Facundo.

Mariana y Marcelo, dos vecinos de la zona, afirmaron haber oído la discusión y el pedido de ayuda de la joven agredida. “Se escuchó pasar a una mujer corriendo a la noche y gritando. Decía ‘ayuda, auxilio’. Se escuchaban los gritos y nos despertó”, relataron en diálogo con radio Mitre.

Horas después trascendió un video capturado por una persona en la vía pública que muestra a la joven corriendo de forma desorientada y semidesnuda por la zona de Barrancas de Belgrano. En las imágenes, Arizaga camina por la vereda y luego cruza al otro lado en medio del tránsito que circula por la calle.

Facundo Moyano vivía en una torre en San Telmo hasta que se casó con la modelo Eva Bargiela, en 2021. Ese año se mudaron al barrio de Belgrano, al edificio donde habría ocurrido el incidente por el que está demorado. Moyano y Bargiela se separaron en septiembre de 2023.

La causa quedó en manos de la Unidad de Flagrancia Norte del Ministerio Público Fiscal, desde donde se aguardan nuevas directivas y medidas procesales para esclarecer las circunstancias que rodearon el episodio.