Apareció el adolescente que buscaban desde el miércoles

"Todo esto pasó gracias a la difusión que le dieron los medios y a la repercusión que tuvo en las redes", contó emocionada la mujer mientras se trasladaba en busca de su hijohacia la localidad del Gran Buenos Aires donde fue localizado su hijo.

El adolescente, EHP, estaba sentado en la puerta de la escuela 61 del partido de Florencia Varela, cuando un vecino que vive frente a la escuela se le acercó y le preguntó quien era y por qué estaba ahí.

"Mientras tanto, la esposa del hombre le sacó una foto, sin que el muchacho se diera cuenta y me la envió, para que yo verificara si se trataba de mi hijo, ya que había visto el aviso de búsqueda en las redes y estaba al tanto del asunto".

"Al confirmarle que se trataba de mi hijo, avisó a la policía local y ahora ya están con él, y personal del DDI (Dirección Distrital de Investigaciones), esperando que yo llegue", manifestó, quien dijo que todavía no pudo hablar con su hijo, aunque precisó que según le comentaron "estaba bien".

"Lo único que me importa es que está bien, no quiero atormentarlo a preguntas, sólo quiero que vuelva a casa", dijo, sin ocultar su ansiedad. "Si los medios no lo hubieran difundido no habría aparecido", destacó la mujer. El adolescente se fue de su casa de Balvanera ayer por la noche tras haber discutido con su mamá porque no estaba cumpliendo con las tareas del colegio

Según contó la madre, ella le había advertido que "le quitaría el celular y las contraseñas de su computadora para saber lo que estaba haciendo", y cuando volvió a su casa a las 21.30 ya no estaba. "Las imágenes de las cámaras de mi casa muestran que se fue a las 21.10", dijo su madre, quien de inmediato salió a buscarlo por los alrededores y se acercó a la Comisaría 7ma del barrio de Balvanera pero no le tomaron la denuncia.