Mar del Plata: una alumna de primaria golpeó salvajemente a la directora

El violento episodio tuvo lugar en la Escuela Primaria (EEP) N°63 ubicada en el barrio Autódromo de la ciudad de Mar del Plata. También se conoció que no que no es la primera oportunidad en la que la menor golpea a las autoridades.

De acuerdo con la información publicada por el portal marplatense 0223, Cecilia Bonillo, la directora, sufrió traumatismo de cráneo y tuvo que ser hospitalizada.

Los antecedentes de la alumna

La alumna había protagonizado otros hechos de violencia en el pasado: “Ya había lesionado a otras docentes en otras oportunidades”, revelaron desde la institución. También indicaron que sufre ataque de ira con frecuencia y que no tiene ningún tipo de contención psicológica.

“Esta no es la primera vez que la directora resulta golpeada por la estudiante, ya que hace pocos meses sufrió fisura de cadera al volver a interponerse para evitar que el resto de los chicos presentes en el aula pudieran ser alcanzados e intentar calmar los ataques”, relataron.

De todos modos, la directora no fue la única que recibió agresiones. Cuatro docentes sufrieron golpes de puño y patadas en diversas ocasiones por parte de la misma estudiante.

“Si bien se viene trabajando con familiares para brindar orientación psicológica y herramientas de abordaje frente a los ataques de ira de la niña, se han agotado las instancias de trabajo, no hay apego al tratamiento y la comunidad educativa reclama medidas de acompañamiento y cuidado para la niña, el resto de los estudiantes y el cuerpo docente”, cerraron.