Apareció la adolescente de 16 años que estaba desaparecida en Merlo

La madre de la joven, identificada como I.A.G., contó que su hija “conoció a unas chicas por Instagram” y se fue a la casa de ellas, dos adolescentes de 17 y 18 años que “vivían solas en un barrio de paraguayos”. Según relató, “como las nenas no la dejaban salir, se escapó”. En ese momento, la persiguió un hombre en una camioneta, pero otro vecino intervino y la ayudó.

“Ella está muy asustada, pero bien porque ya pudimos conversar tranquilos en familia. Está con nosotros”, aseguró su madre, Ana, quien también agradeció “a Dios que la cuidó” durante los días de ausencia.

La joven había sido vista por última vez en Parque San Martín, Merlo, cuando vestía zapatillas negras, shorts oscuros y una campera marrón con corderito. Según su familia, tomó la decisión de marcharse de su casa tras una discusión con su padre.