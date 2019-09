Asaltó y mató a balazos a un médico: le dieron perpetua

Se trata de Jonathan Morales, de 32 años, quien fue encontrado coautor de "tentativa de robo con arma de fuego y homicidio criminis causa" (que es aquel que se comete para intentar ocultar otro delito, en este caso el robo) del médico traumatólogo Sebastián Prado, de 36. En tanto, al segundo acusado, Andrés Merlo, de 32, el jurado lo encontró "no culpable" de los mismos delitos.

Tras el veredicto por unanimidad del jurado, integrado por doce personas, el juez Mateo Bermejo, quien condujo el debate, sentenció a Morales a la pena máxima y ordenó la inmediata liberación de Merlo. La sentencia fue dada a conocer cerca de las 23 del viernes, luego de que el jurado deliberara por varias horas tras escuchar los alegatos de las partes.

Una vez dictada la sentencia, el abogado de Morales planteó recursos respecto de la condena y adujo que la misma se contrapone con diversos tratados de derechos humanos, por lo que pidió su inconstitucionalidad, cuestión que fue rechazada por la fiscalía.

Por su parte, el juez señaló que el tribunal dará a conocer los fundamentos de la pena en los próximos días, durante una audiencia oral.

Durante su alegato, el fiscal de Homicidios, Fernando Guzzo, había solicitado que los acusados fueran declarados culpables de "homicidio criminis causa" en perjuicio de Prado. Guzzo explicó: "Un homicidio es tan simple como causar la muerte de otro, que sea criminis causa quiere decir que hay una relación de medio a fin, es decir, fueron a lo de Prado, intentaron robarle la camioneta y como no pudieron, lo terminaron matando".

"Es por eso que le pedimos, en definitiva, justicia, no solo por Sebastián Prado, sino también por todos nosotros, y la participación del pueblo en la administración de justicia evita que nosotros seamos una justicia pobre, ingenua, parcial e ideologizada", concluyó el fiscal.

Por su parte, el abogado de Merlo, Cristian Vaira Leyton, alegó: "No hay una sola prueba, una huella de Ismael Merlo" y explicó al jurado que, para poder declarar culpable a una persona, "el delito debe ser probado". "Si tienen razones para dudar, ustedes deben declararlo no culpable", puntualizó el defensor, que logró convencerlos.

En tanto, la defensa oficial de Morales, representada por Víctor Banco, aseguró a los ciudadanos que "en la franja horaria del crimen, los mensajes del teléfono peritado mostraron que Morales envió varios mensajes en un minuto y medio".

En ese sentido, reflexionó: "¿Quién de ustedes puede disparar un arma y mandar mensaje? El teléfono de Morales no estuvo en el lugar del hecho". No obstante, el jurado popular no aceptó esa explicación.

Cabe destacar que el crimen ocurrió la noche del 6 de setiembre de 2013, cuando Prado, quien se desempeñaba como jefe de Traumatología del hospital Central, estaba en la puerta de su vivienda, ubicada en Perú y López de Gomara, en la sexta sección de la ciudad de Mendoza, junto a su esposa y sus dos hijos.

El médico fue sorprendido por dos delincuentes con intenciones de robo cuando intentaba subir a su Renault Duster, en la cual ya se encontraba su familia.

En ese momento, el médico se resistió y uno de los asaltantes, con el rostro cubierto, disparó con un arma de fuego y le pegó tres balazos.

