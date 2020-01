En tanto, el jueves por la noche en Las Flores casi Mitre, tres jóvenes pretendieron robar un auto, sacaron pertenencias del mismo, y ante de huir le dispararon a una nena de 11 años. Hay muy poca actividad comunal en prevención porque los Cuidadores Ciudadanos se ven en contadas ocasiones, los barrios, casi todos, "son más peligrosos que nunca", definió una voz wildense.

Pero también, remises y ubers no entran después de las 20.30 a Villa Tranquila -algunos ni siquiera quieren venir a Avellaneda- , donde pagan justos por pecadores y no se ataca el foco del problema. Ayer, a media tarde, un trabajador de Uber fue asaltado por cuatro adolescentes pero no se llevaron el auto.

En Wilde, un damnificado precisó: "Hace un año padecemos esta situación, si bien siempre hubo robos, en la actualidad esto ya es alevoso, es a diario, a cualquier hora". Y definió a las cuadras más complicadas a Mariano Moreno, Lobos y avenida Mitre, hacia el Puente Pueyrredón. Además, se señaló que a 15 cuadras está la villa del Triángulo donde se escabullen los asaltantes".

Nada municipal

Además, las fuentes barriales revelaron que pidieron reuniones con la funcionaria de Seguridad y con el mismo intendente, pero hasta el momento no fueron atendidos. Al respecto, en febrero de 2019 presentaron una carta y ahora volverán a solicitar una audiencia porque "ya la gente tiene miedo. Los delincuentes armados hacen pasar un momento de terror", concluyó el vocero.

Como si fuera poco, a la altura del Viaducto de Sarandì, del parque de Dominico y hasta en el Puente Pueyrredón, los cortes de luz provocan más miedo a automovilistas, transeúntes y gente que se traslada en bicicleta. Si bien hay un mapa del robos de autos y motos en Avellaneda, algo insólito ocurrió en Villa Modelo cuando un vecino fue a comprar el pan, llegaron dos sujetos y se llevaron su camioneta Ford.