El temor de que nunca más puedan trabajar es mucho, hubo un intento de desalojo luego de una reunión en la comuna, con policías, inspectores y hasta cuidadores domiciliario, luego una movida de los puesteros que se quedaron, pocos, ante la advertencia del Ejecutivo municipal.

Lo cierto es que las promesas a esa gente trabajadora, luchadora, no son nuevas, ya el año pasado pasó algo parecido, pero todo continuó su curso normal a sabiendas la gestión que era un año electoral, inclusive reconocido por algunos ediles oficialistas hasta donde llegó el conflicto con cientos de firmas, "pero no quisieron hablar de la cuestión por miedo a su superior político", dijo una fuente de los feriantes que nunca tuvieron oportunidad de tener gazebos o puestos.

Una de las feriantes, Débora, sostuvo que "somos pocos los que nos quedamos después de una reunión con la municipalidad, es que ellos se encargaron de asustar a la gente, no hubo otra oferta, nada y cuando nos fuimos aparecieron gente intentando el desalojo y en la manifestación del jueves a la tarde llegaron dos inspectores, la Policía Local, los Cuidadores Domiciliarios -antes los cuidaban- y hasta un camión antidisturbios. Somos trabajadores, familias, y los que nos quedamos armamos igual. Hay tensión ca vez que venimos".

La vecina sintetizó: "Antes no les molestábamos a nadie, ahora parece que sí. Nos quieren mandar cerca del río, en un lugar imposible. Acá nos censaron, sabían de nuestra existencia, la gente del barrio nos apoya, los concejales dijeron que no pueden hacer nada pese a las firmas presentadas, no les importó nada. Para ellos, hoy infringimos la ley, antes no".