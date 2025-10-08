Bahía Blanca: madre e hija fueron halladas calcinadas y sospechan de un doble femicidio

Según confirmaron fuentes policiales, las primeras pericias revelaron restos de combustible en la vivienda, lo que apunta a un fuego provocado. Además, vecinos aseguraron haber escuchado dos disparos antes de que se iniciaran las llamas y observaron a un hombre escapar en una motocicleta.

Estas pistas fortalecen la hipótesis de un doble femicidio, en el que el incendio habría sido utilizado para ocultar las pruebas del crimen. Los investigadores analizan cámaras de seguridad de la zona y rastrean a posibles sospechosos vinculados con las víctimas.

La investigación

La causa quedó en manos del fiscal Jorge Viego, titular de la Fiscalía N°5 de Bahía Blanca, quien ordenó las pericias y toma de declaraciones. El expediente, caratulado en principio como “averiguación causal de deceso”, podría cambiar en las próximas horas si se confirma la teoría del homicidio.

El caso mantiene en vilo a la ciudad, mientras los investigadores intentan reconstruir las últimas horas de las víctimas y determinar quién fue el responsable de la tragedia que sacudió a Bahía Blanca.