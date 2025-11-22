El padre de Thiago Correa visitó al nene que recibió el corazón de su hijo:

Thiago murió el 4 de junio pasado tras recibir un disparo en medio de un tiroteo entre ladrones y el policía federal Facundo Aguilar Fajardo, quien se tiroteó con los delincuentes cuando intentaron asaltarlo. Pericias posteriores establecieron que el disparo que mató al chico provino del arma del efectivo.

“Hoy fui a visitar a León en el Hospital Italiano, es el nene que recibió el corazón de Thiaguito. Fue un momento emocional, muy fuerte”, dijo Correa. La familia decidió donar los órganos del pequeño inmediatamente después del hecho, un gesto que permitió salvar la vida de otros menores en lista de espera.

Sobre el avance de la causa, el padre señaló que aguardan “el juicio a fin de año o a principio de enero” y cuestionó la estrategia de la defensa del policía. “Los abogados dicen que la bala no es del arma del oficial, pero en el video se ve. Son cosas que inventan para zafar, pero las mentiras los van a hundir”, afirmó.

La investigación por la muerte de Thiago Correa

La investigación tuvo un nuevo impulso en octubre, cuando diversas pericias balísticas y análisis de las prendas secuestradas confirmaron que las lesiones en Thiago eran compatibles con el impacto de un proyectil disparado durante el enfrentamiento.

Según explicó Carla Ocampo, abogada de la familia, los estudios también determinaron que uno de los ladrones recibió “un número significativo de disparos por la espalda”, lo que indicaría que no existía un riesgo concreto para que el efectivo continuara tirando.

Aguilar Fajardo permanece en libertad mientras espera el debate oral. La causa fue recaratulada como “homicidio culposo” por decisión del juez de Garantías de La Matanza, Roberto Ochipinti, tras una revisión del expediente.

Correa, sin embargo, se mostró confiado en que el proceso judicial permitirá esclarecer definitivamente qué pasó aquella madrugada que terminó con la vida de su hijo. “Estoy tranquilo”, aseguró.