Se conoce la sentencia por el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner

Este miércoles se lleva a cabo la última audiencia del proceso oral y público que se le sigue a los tres implicados en el ataque que ocurrió el 1° de septiembre de 2022.

Fernando Sabag Montiel empezó su declaración final con un intento por comparar su caso con la muerte del fiscal Alberto Nisman. La presidenta del Tribunal, Sabrina Namer, lo interrumpió y le demandó que se enfoque en lo que ocurrió en el juicio.

Luego siguió su alocución con desvaríos, sugirió que quieren matarlo y que “le quieren tirar el muerto” al diputado del PRO Gerardo Milman, quien fue investigado por su presunta vinculación con la planificación del atentado. “Me parece una bajeza total cómo lo incriminaron”, se quejó el acusado.

Por último teorizó que el presidente de Brasil, Lula Da Silva, le pidió personalmente a Cristina Kirchner durante su último encuentro en San José 1111 “que se encargue” de una supuesta intención de extraditarlo que tendría el país vecino.

Brenda Uliarte, por su parte, no hizo uso de sus últimas palabras. En la sala de audiencias está rodeada por varios agentes del Servicio Penitenciario Federal, que la custodian para que no tenga contacto con otras personas.

Tras la declaración final de los acusados, la jueza Sabrina Namer, titular del citado Tribunal, llamará a un cuarto intermedio y la lectura del veredicto sería cerca del mediodía.

La querella de la expresidenta reclamó por su parte condenar a Sabag Montiel y a Uliarte a 15 años de prisión por tentativa de homicidio agravado, mientras que la fiscalía acusó al primero, por tentativa de homicidio triplemente agravado por "violencia de género en su modalidad de violencia política y por el empleo de arma de fuego".

El juicio ante el Tribunal Oral Federal 6 integrado por la jueza Sabrina Namer y los jueces Ignacio Fornari y Adrián Grunberg comenzó en junio de 2024 en los tribunales federales de Retiro y declararon 157 testigos, mientras que sobre un tercer acusado, Nicolás Gabriel Carrizo, la fiscalía no formuló acusación por lo cual será absuelto.

El 1° de septiembre de 2022 Sabag Montiel apuntó y gatilló a centímetros de la cara de la entonces vicepresidenta, mientras que Uliarte, su expareja, se encontraba en la misma zona.