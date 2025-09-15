Policiales |

Estados Unidos: atacó a su novio dormido con un hacha y sonrió para la foto del prontuario

Lena Deoliveira, de 23 años, enfrenta graves cargos tras agredir a su pareja en un garaje. Su actitud sonriente al ser arrestada generó indignación y alarma en la comunidad.

Una escena de violencia extrema y desconcertante tuvo lugar en Dakota del Norte (Estados Unidos) la madrugada del 5 de septiembre. Lena Deoliveira, de 23 años, atacó con un hacha a su novio, Jonathan Granados, mientras él dormía en un garaje. El joven fue trasladado de urgencia al hospital con heridas graves, incluyendo la pérdida parcial de dedos y cortes profundos en la cabeza y manos.

Según los informes judiciales y el testimonio de un testigo presente en el lugar, el ataque fue violento y repentino. “Parecía que a Johnny le faltaban uno o dos dedos, o que estaban medio colgando”, declaró el testigo, quien además relató haber escuchado un sonido de madera al partirse antes de ver la sangre. El mismo testigo señaló que Deoliveira parecía “fuera de sí” durante el ataque, lo que aumentó la alarma sobre su estado mental.

Tras el incidente, Deoliveira huyó del lugar, pero fue detenida por la policía dos días después. Lo que más causó conmoción es que, al ser fichada, la joven posó sonriente para su prontuario policial, imagen que rápidamente se difundió en medios y redes sociales generando indignación y debates sobre la psicología criminal y la peligrosidad de la agresora.

La Fiscalía del condado de Cass imputó a Deoliveira cargos de intento de asesinato y asalto agravado. La mujer permanece bajo custodia con una fianza fijada en 500.000 dólares, y su próxima audiencia está programada para octubre. Mientras tanto, Granados continúa en recuperación, y las autoridades investigan las circunstancias que llevaron a este violento episodio.

