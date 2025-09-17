Cayó una banda de "bomberos truchos" que estafaba a vecinos: 29 detenidos

Vestidos con uniformes, pedían dinero en semáforos y hasta montaron falsas bases de operaciones. En los allanamientos secuestraron cascos, matafuegos, vehículos y hasta medicamentos vencidos.
Una investigación de meses permitió desarticular una insólita organización criminal en la Ciudad de Buenos Aires: falsos bomberos que pedían dinero en la vía pública y montaban cuarteles sin autorización. En total, 29 personas fueron detenidas en procedimientos realizados en Mataderos, Lugano, Pompeya, Retiro y Parque Avellaneda.
Los operativos estuvieron coordinados por la División Investigaciones Especiales de la Policía de la Ciudad junto con las fiscalías contravencionales N°35 y N°15. El hallazgo más reciente ocurrió en Lugano, en un predio de la avenida Piedra Buena al 3200, donde se encontraron casi 20 mil comprimidos de medicamentos, más de 7 mil vencidos, junto con alcohol en gel, sueros y otros insumos sanitarios fuera de uso. Además, se incautaron cascos, chalecos, maniquíes de primeros auxilios, mangueras, máscaras y tres vehículos.
Los falsos bomberos operaban de manera visible: en Mataderos, por ejemplo, 20 integrantes fueron sorprendidos en avenidas como General Paz y Alberdi pidiendo dinero a los automovilistas. Vestían uniformes, repartían folletos y aseguraban que el dinero se destinaría a la compra de autobombas e insumos, lo cual nunca ocurría. En ese procedimiento se secuestraron $870.000 en efectivo, 1.635 folletos, 15 credenciales apócrifas y decenas de elementos de indumentaria.
Otros casos se registraron en Pompeya y en el Barrio 31, donde los acusados montaron bases improvisadas en contenedores. Allí también fueron hallados vehículos con prohibición de circular y equipos de rescate adulterados.
En todos los casos, los involucrados fueron imputados por el delito de usurpación de títulos y honores, al hacerse pasar por bomberos voluntarios sin pertenecer a ningún cuartel habilitado. La Justicia investiga si, además de la estafa, ponían en riesgo a la población al utilizar insumos caducos en supuestas tareas de asistencia.