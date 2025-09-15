Lo acusaron de robarle a una mujer, fue atado y lo arrastraron en una camioneta

Desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires aseguraron que la Policía lo identificó y que el hombre aseguró que no había cometido ningún delito. “¡Pará, cortala ya amigo!”, exclamó el hombre mientras era filmado por los testigos que manifestaban su sorpresa por la situación.

El episodio tuvo lugar este domingo, cuando vecinos atraparon a un supuesto ladrón, identificado como Sergio Saccone, en el cruce de las calles Montañeses y Charrúa, y lo arrastraron hasta Canadá y Charrúa.

Al llegar a la comisaría, efectivos identificaron al hombre y constataron que presentaba “lesiones leves”, debido al linchamiento que había sufrido. El acusado aseguró en la sede policial que los vecinos lo confundieron y creyeron que había cometido un hecho delictivo.

“Se negó a aportar más datos y a ser asistido, retirándose del lugar por sus propios medios”, precisaron fuentes policiales.

Apuñaló a un joven que intentó defender a su suegra y a su bebé luego de que la golpeara

Un hombre de 41 años fue detenido por la policía acusado de haber ingresado a la vivienda de su ex pareja, de 38, a quien golpeó mientras tenía en brazos a su hijo de 11 meses, y de haberle provocado distintos cortes con un cuchillo en el rostro de su yerno de 19 años en Bahía Blanca.

El hecho ocurrió este fin de semana cuando un llamado al servicio de emergencias 911 alertó sobre una confrontación en el interior de una vivienda ubicada en la calle Borghino 3800 del barrio de Villa Harding Green, ubicado en las afueras de dicha ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires.

Una vez en el lugar personal policial halló a una mujer de 38 años quien se encontraba con su hijo de 11 meses en brazos quien les había indicado que previamente su ex pareja la habría golpeado en el rostro y en el cuello por lo que su yerno se había interpuesto para parar la situación.