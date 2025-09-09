Pity Álvarez sorprende en Palermo y canta un clásico de Charly García

El cantante se subió al escenario de Bebop Club mientras tocaba la banda Los Instrumentales de Charly, liderada por Uma Kabusacki junto a Matías Mango, Fernando Samalea, Paco Arancibia, Bruno Malinverni y Fernando Kabusacki. Durante la presentación, Álvarez interpretó “La sal no sala”, tema del álbum La hija de la lágrima de Charly García.

Pity video en Palermo

El clip emocionó a los fanáticos, que volvieron a verlo arriba de un escenario antes de su esperado recital en el estadio Vélez Sarsfield el próximo 5 de diciembre.

A principios de agosto, el Pity anunció su regreso a la música tras pasar un período en la cárcel por el asesinato de un vecino en 2018. A través de su nueva cuenta de Instagram, confirmó no solo el concierto en Vélez sino también que está trabajando en un nuevo disco, además de tener un videoclip ya grabado que se estrenará pronto.

En el video compartido en redes, Álvarez agradeció a sus seguidores y posó frente a una pared con la palabra “vuelve”, símbolo de su retorno a la música.