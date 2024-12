Berazategui: sigue grave el chico que mató a su padre y la madre aún no pudo declarar

“El chico sigue igual, en estado crítico. La madre continúa internada, así que aún no pudo declarar”, explicaron las fuentes del caso.

Los vecinos del country Fincas de Hudson tuvieron una mañana de domingo traumática, luego de que un adolescente, con problemas psiquiátricos atacara a tiros a su familia. Por el hecho, falleció su padre Ramiro Rotelo, mientras que su madre y su hermana resultaron heridas. El agresor intentó quitarse la vida, pero logró sobrevivir.

En medio de un clima estremecedor, la causa está en el fuero juvenil y fue caratulada por los delitos de homicidio agravado por el vínculo y por el uso de arma de fuego, y por doble tentativa de homicidio, con los mismos agravantes.

El adolescente está internado en grave estado en el hospital Evita Pueblo de Berazategui, luego de dispararse en la cabeza. Pese a que fue operado, se encuentra en estado crítico a la espera de ver si su salud evoluciona con el paso de las horas.

La madre, perito forense, fue derivada hacia el mismo hospital, donde debió ser sometida a una cirugía de emergencia y tras la operación confirmaron que está fuera de peligro, aunque sigue en terapia intensiva.

Con respecto a la niña, de ocho años, recibió un roce de bala en el abdomen y fue quien relató el horror que se vivió en la vivienda del country.

Cómo sigue la causa y la principal hipótesis

En la causa tomó intervención el Fuero de Responsabilidad Juvenil del departamento de Quilmes, que quedó en manos del fiscal Federico Weinstein.

Sobre qué puede pasar con el adolescente, en el plano judicial, las fuentes consultadas explicaron: “En caso de que sobreviva se le pide al juez que dicte una medida de seguridad y se le hacen pericias psiquiátricas y psicológicas”.

“Durante ese tiempo es alojado en una institución hasta que se demuestre que las causas que lo tornaron peligroso para sí o para terceros desaparezcan. Luego de eso recupera su libertad y puede volver a estar con su familia”, detallaron las fuentes y agregaron que, tal como establece la ley 22.278 conocida como Régimen Penal de Minoridad, no quedarán registrados antecedentes penales en el historial del adolescente que podría volver a vivir con su madre y hermana, las mismas a las que atacó este domingo.

En este contexto, se sospecha que el joven podría sufrir un trastorno psiquiátrico, diagnosticado o no, pero todavía no hay documentación o relatos que lo confirmen. Mientras tanto, la Policía Bonaerense descubrió que no hay cámaras de monitoreo dentro de la casa.

De esta forma, la madre del chico se convierte en una testigo de altísimo valor para la causa y la investigación. Si su evolución continúa de manera favorable, en “dos o tres días podría declarar”, afirma una fuente clave del caso al portal Infobae.

Ramiro Rotelo, el padre del adolescente, empresario, socio de una firma dedicada a los desarrollos inmobiliarios, fue encontrado muerto de un tiro en el pecho en el piso del comedor de la casa. El arma empleada, hallada en el baño, le correspondía según los registros de la ANMAC, donde figura como legítimo usuario.