Rosario: Una mujer fue asesinada a balazos y su hijo resultó herido

El crimen de María Florencia González, de 37 años, y las heridas perpetradas a su hijo, de 15, ocurrieron el sábado por la noche en inmediaciones de las calles Cavour y Ottone de la ciudad santafesina cuando buscaban un lugar para comprar una gaseosa.

En ese lugar, según las primeras averiguaciones, entre dos y tres hombres interceptaron a la mujer y su hijo y, sin mediar palabra, los atacaron a tiros, para luego fugarse. La víctima murió en el acto, mientras que el adolescente está internado con una fractura en su pierna derecha.

De manera inmediata, los vecinos dieron aviso al 911 y cuando personal policial acudió hasta el lugar encontró a la mujer tendida, ya sin signos vitales, y al lado a su hijo.

La causa quedó al mando del fiscal Patricio Saldutt, quien ordenó las primeras medidas de rigor, entre ellas el levantamiento de rastros, la toma de testimonios a vecinos y eventuales testigos, así como a familiares de las víctimas, sumado al relevamiento de las cámaras de seguridad.

Se determinó que la víctima recibió un balazo que le ingresó por el brazo izquierdo, le atravesó el tórax y salió por la axila derecha.

Aunque se evalúan todas las hipótesis, los investigadores no descartan que se haya tratado de un error por parte de los sicarios.

En la ciudad santafesina ya sucedieron 79 crímenes en lo que va de 2025, un número que enciende las alarmas debido a que, en este mismo periodo, pero del 2024, la cifra estaba en 66 asesinatos.