"Un policía me violentó": la abogada argentina detenida en Brasil denunció maltrato

La joven de 29 años sostuvo en declaraciones televisivas que no tuvo intención de discriminar. “No quise ser racista ni discriminar a nadie. Soy argentina y abogada”, expresó al referirse al gesto por el cual fue acusada.

Durante el encuentro con el cónsul argentino, Jorge Enrique Perrén, se avanzó en la estrategia legal. El funcionario explicó que el objetivo fue “ordenar la defensa” y recomendó a la familia la contratación de un abogado particular en Brasil, al advertir que un defensor oficial podría haber demorado el proceso judicial.

Páez afirmó que el episodio fue producto de “una reacción emocional” y aseguró no haber dimensionado las consecuencias. “Nunca imaginé la gravedad de lo que podía pasar. No pude salir a la calle y viví con miedo de que me hicieran algo. Incluso tuve que mudarme porque mi dirección ya circulaba”, relató.

QsucPCkEv_1300x655__1 Agostina Páez fue detenida en Brasil tras ser acusada de realizar gestos considerados injuriantes y discriminatorios durante un episodio que quedó registrado.

En ese marco, denunció el accionar de un policía en particular. “La mayoría de los efectivos me trató bien, pero hay uno que me hizo padecer. No sólo por lo que ocurrió ese día, sino por todo lo que vino después. Es parte del proceso y me violentó de otras formas”, sostuvo.

Además, cuestionó la difusión de campañas contra el racismo que utilizaron su imagen. “No entiendo por qué hicieron un spot con mi cara. Es muy humillante. Me están usando de ejemplo. Hay otras personas detenidas, pero siento un ensañamiento conmigo. Me agarraron de punto”, afirmó.

Por último, Páez manifestó su deseo de regresar al país: “Quiero volver a la Argentina y continuar el proceso desde mi casa”.