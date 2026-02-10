Veinte policías serán pasados a disponibilidad tras los incidentes en Santa Fe

La medida fue anunciada por el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, luego de las protestas protagonizadas por efectivos policiales.
Luego de las manifestaciones registradas este lunes en distintos puntos de la provincia de Santa Fe, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, confirmó que 20 efectivos de la Policía provincial serán pasados a disponibilidad por su participación en los hechos.
El anuncio fue realizado desde la sede local del Gobierno provincial, donde el funcionario estuvo acompañado por los secretarios de Seguridad Pública, Omar Pereira, y de Análisis y Gestión de la Información, Esteban Santantino. Allí, Cococcioni explicó que las protestas derivaron en un conjunto de decisiones orientadas a recomponer la situación del personal que cumple tareas operativas en la vía pública.
Las manifestaciones incluyeron acciones que consideró “violentas y antijurídicas”, y sostuvo que algunos grupos instigaron al personal policial y difundieron información falsa. En ese marco, detalló que cerca de 20 móviles que se encontraban en tareas de patrullaje en Rosario fueron estacionados frente a la Jefatura, lo que configuró, en algunos casos, abandono de servicio.
“El uso de la institución policial para intereses particulares y para debilitar la política de seguridad es una línea que no vamos a permitir cruzar”, advirtió el ministro, quien además señaló que entre los manifestantes se detectó la presencia de personas vinculadas a sectores desplazados de la fuerza y a causas de corrupción.
En paralelo, efectivos de la Policía de Santa Fe y del Servicio Penitenciario se concentraron frente a la Casa de Gobierno provincial para reclamar mejoras salariales y mejores condiciones laborales. Los agentes, pertenecientes a la Brigada Motorizada y a Orden Público, tanto personal activo como retirado, expusieron sus demandas ante las autoridades.
