Caso Ángel López: harán una nueva pericia para determinar cómo murió el nene de cuatro años

El estudio se realizará en Buenos Aires y buscará establecer si los traumatismos en la cabeza tuvieron relación con el fallecimiento. La madre y el padrastro continúan detenidos.
La Justicia realizará este miércoles una nueva pericia para determinar qué provocó la muerte de Ángel López, el nene de cuatro años que falleció en abril en Comodoro Rivadavia, Chubut. El estudio se llevará a cabo en el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en Buenos Aires.
La medida fue solicitada por las defensas de Mariela Altamirano, la madre del chico, y Maicol González, su padrastro, quienes cuestionaron los resultados de los análisis anteriores. El objetivo es establecer si las lesiones detectadas en la cabeza tuvieron incidencia directa en la muerte y precisar cuál fue la causa del fallecimiento. Para eso, las muestras biológicas que estaban en Comodoro Rivadavia fueron trasladadas a la Capital Federal.
Los informes médicos incorporados a la causa presentan diferencias sobre las circunstancias de la muerte. Los primeros estudios señalaron la presencia de múltiples traumatismos en la cabeza, mientras que una pericia posterior indicó que Ángel habría fallecido por una infección respiratoria aguda, compatible con una neumonía bilateral.
Sin embargo, el dictamen final del Cuerpo Interdisciplinario Forense de Chubut concluyó que la muerte se produjo por una combinación de traumatismos craneoencefálicos e infección pulmonar. El informe describió más de 20 infiltraciones de sangre en distintas zonas de la cabeza, hemorragias intracraneales, un edema cerebral severo y daño neurológico irreversible.
La nueva evaluación buscará aportar precisiones sobre esas conclusiones y determinar qué incidencia tuvieron las lesiones en el fallecimiento del nene.
La semana pasada, la Justicia prorrogó por otros seis meses la prisión preventiva de Altamirano y González. La decisión fue tomada por el juez Martín Cosmandro, quien también autorizó extender la investigación por el mismo período.
Ambos están detenidos desde abril. La madre está imputada por homicidio agravado por el vínculo y por alevosía, mientras que su pareja enfrenta cargos por homicidio simple agravado por alevosía.
La fiscalía fundamentó el pedido de prórroga en la necesidad de avanzar con medidas periciales consideradas fundamentales para esclarecer las circunstancias de la muerte.
El fiscal general Facundo Oribones sostuvo que el nuevo informe podría confirmar los resultados anteriores o arrojar conclusiones diferentes. Si eso ocurre, los investigadores podrían tener que revisar la hipótesis que sostienen desde el comienzo de la causa.
Por el momento, la investigación continúa abierta y el resultado de la nueva pericia será clave para determinar qué ocurrió con Ángel López y definir los próximos pasos judiciales.
comentar