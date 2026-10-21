Caso Ángel López: harán una nueva pericia para determinar cómo murió el nene de cuatro años

La nueva evaluación buscará aportar precisiones sobre esas conclusiones y determinar qué incidencia tuvieron las lesiones en el fallecimiento del nene.

La madre y el padrastro seguirán detenidos

La semana pasada, la Justicia prorrogó por otros seis meses la prisión preventiva de Altamirano y González. La decisión fue tomada por el juez Martín Cosmandro, quien también autorizó extender la investigación por el mismo período.

Ambos están detenidos desde abril. La madre está imputada por homicidio agravado por el vínculo y por alevosía, mientras que su pareja enfrenta cargos por homicidio simple agravado por alevosía.

La fiscalía fundamentó el pedido de prórroga en la necesidad de avanzar con medidas periciales consideradas fundamentales para esclarecer las circunstancias de la muerte.

El fiscal general Facundo Oribones sostuvo que el nuevo informe podría confirmar los resultados anteriores o arrojar conclusiones diferentes. Si eso ocurre, los investigadores podrían tener que revisar la hipótesis que sostienen desde el comienzo de la causa.

Por el momento, la investigación continúa abierta y el resultado de la nueva pericia será clave para determinar qué ocurrió con Ángel López y definir los próximos pasos judiciales.