Caso Bastian Escalante: juzgan en septiembre al policía acusado

La Justicia bonaerense resolvió que Tonzo será juzgado por el delito de tentativa de homicidio con arma de fuego en contexto de exceso de legítima defensa, en concurso ideal con homicidio cometido con arma de fuego, con dolo eventual, en carácter de autor.

El fiscal Juan Ignacio Colazo, de la UFI del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N°2, detalló en su pedido de elevación a juicio que el hecho ocurrió el 10 de julio de 2024 por la noche, en las inmediaciones de Caxaraville y Friuli, en Wilde. Allí, al menos cuatro delincuentes menores de edad intentaron robarle la moto al efectivo.

Según la investigación, Tonzo repelió el ataque con su arma reglamentaria, pero continuó disparando incluso cuando los agresores ya habían emprendido la huida. Ese accionar derivó en un daño irreparable: uno de los disparos impactó en Bastian, que salía del club junto a su madre y andaba en bicicleta.

Las cámaras de seguridad registraron el intento de robo, el accionar de Tonzo y el momento en que el niño se desplomó tras recibir el tiro. Las pericias balísticas confirmaron que todas las vainas halladas correspondían al arma del policía.

Los indicios de responsabilidad también se sustentan en los videos aportados por testigos, la declaración del delincuente detenido Thiago Uriel Frías y las pruebas recolectadas en el lugar, como la moto que usaron Ian Orlando Falcón y Farias, además de una zapatilla abandonada en la huida.

Los cuatro delincuentes, todos menores de edad, permanecen detenidos y serán juzgados por integrar una banda dedicada a robos en la zona. Fueron identificados como Thiago Uriel Frías, Ian Orlando Falcón (16), Lautaro Daniel Nievas (14) y Matías Alejandro Muñoz, alias “Yimmy” (17).