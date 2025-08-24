Ensenada: incendiaron una agencia de autos y hay cuatro detenidos

El hecho ocurrió alrededor de las 00:30 en el comercio ubicado en 122 y 47, y requirió la intervención de los Bomberos Voluntarios de Ensenada, quienes lograron sofocar las llamas en su totalidad.

De acuerdo a las imágenes captadas por las cámaras de Monitoreo Municipal, minutos antes del incendio se había registrado la llegada al lugar de una camioneta Renault Oroch blanca, dominio AA803YN. Del habitáculo trasero descendieron dos hombres que ingresaron al comercio y, al salir, se observó el inicio de un foco ígneo.

El vehículo sospechoso fue interceptado poco después en 122 y 43, con cuatro ocupantes a bordo. Los identificados fueron Cristian Daniel Canteros (30), Alejandro Daniel Novosad (36), Leandro Xavier Ferrarazo (36) y Gisela Canteros (33).

ssstwitter.com_1756068959520

Durante la requisa, los agentes encontraron varias prendas de vestir que coincidían con la descripción aportada por las cámaras: un camperón negro, una campera gris, gorros y un pasamontañas.

Uno de los detenidos con antecentes

Al verificar los antecedentes, se comprobó que Novosad tenía un pedido de comparendo compulsivo vigente en una causa por “robo calificado en grado de tentativa”, con intervención del Tribunal en lo Criminal N° 4 de La Plata.

Las cuatro personas fueron trasladadas a la Comisaría Tercera de Ensenada, quedando a disposición de la UFI N° 5 de La Plata, a cargo del fiscal Juan Menucci.

En tanto, la víctima del ataque fue identificada como Alejandro Javier Rodríguez (49), propietario de la agencia siniestrada.