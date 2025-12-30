La Justicia de Tucumán sobreseyó a los exjugadores de Vélez acusados de abuso sexual

La decisión fue tomada por el juez Augusto José Paz Almonacid, del Colegio de Jueces Penales del Centro Judicial Capital, quien consideró que “el hecho no constituye delito”. De esta manera, los cuatro futbolistas quedaron desvinculados del proceso penal.

Según informó el diario "La Gaceta", el magistrado también rechazó un planteo de la querella para declarar la nulidad de las pericias realizadas sobre teléfonos celulares de testigos cercanos a la denunciante. La representación legal de la joven, a cargo de los abogados Patricia Neme y Alejandro Char, anticipó que apelará el fallo.

Tras conocerse la resolución, la denunciante expresó su malestar en declaraciones al canal "Todo Noticias" (TN). “Son esos días en los que sentís que todo el camino recorrido valió para nada. Mucha impotencia, mucha bronca”, sostuvo. Además, cuestionó los fundamentos del juez y afirmó que el fallo era “previsible” dentro del funcionamiento de la Justicia tucumana.

La joven también señaló que el magistrado habría tenido en cuenta aspectos de su conducta posterior al hecho denunciado, como la forma en la que caminaba o los mensajes intercambiados al día siguiente, para sostener el sobreseimiento. En ese sentido, afirmó que continuará con el reclamo judicial y recordó la existencia de pruebas médicas y periciales incorporadas a la causa.

En la audiencia previa, la Fiscalía había adoptado una postura dispar: no acompañó el pedido de sobreseimiento para Florentín, Cufré y Osorio, pero sí avaló el planteo de la defensa de Sosa. Por ese motivo, la definición final quedó en manos del juez Almonacid.

Durante ese debate, uno de los ejes centrales fue la validez de un informe elaborado por el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), que la querella cuestionó por presuntos sesgos, recortes y desobediencia a órdenes judiciales. Si bien la audiencia no tenía como objetivo analizar el fondo de la denuncia, la discusión derivó en la posibilidad de cerrar el expediente.

La defensa de la denunciante también cuestionó que se intentara fragmentar el análisis de responsabilidades individuales en un hecho denunciado como una violación grupal ocurrida en un mismo lugar y momento, y sostuvo que la audiencia no había sido convocada para definir el cierre de la causa.

La denuncia se remonta a marzo de 2024, cuando una periodista de 24 años acusó a los entonces jugadores de Vélez José Florentín, Braian Cufré, Abiel Osorio y Sebastián Sosa por una presunta violación grupal ocurrida en la habitación 407 del hotel Hilton Garden Inn de San Miguel de Tucumán. El plantel de Vélez se encontraba en esa provincia por un partido frente a Atlético Tucumán.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual. Durante el proceso, la denunciante declaró en reiteradas oportunidades y ratificó su testimonio incluso en una cámara Gesell.

Tras la denuncia, Vélez Sarsfield activó el protocolo por violencia de género y apartó a los futbolistas del plantel profesional. Actualmente, ninguno de los cuatro continúa vinculado al club.

Sebastián Sosa recuperó la libertad luego de pagar una fianza de 50 millones de pesos y regresó a Buenos Aires. Posteriormente, obtuvo autorización para continuar su carrera en el fútbol uruguayo. En tanto, Florentín, Cufré y Osorio cumplieron prisión domiciliaria y en junio de 2024 accedieron a la libertad. Todos retomaron su actividad profesional en distintos clubes.

En el marco de la causa, la fiscal María Eugenia Posse imputó a Abiel Osorio por abuso sexual simple y a Sebastián Sosa por abuso sexual agravado en calidad de partícipe secundario. Para Braian Cufré y José Florentín, la acusación había sido más grave: abuso sexual agravado por la participación de dos o más personas, en carácter de coautores.