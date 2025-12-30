Provincia |

La Matanza: tres detenidos por un "escruche" en la casa de un comisario

Dos sujetos fueron detenidos y un tercero fue aprehendido por el robo a un Policía en Rafael Castillo. Habían robado un chaleco antibalas, un TV y otras pertenencias.

Dos hombres fueron detenidos y otro quedó aprehendido luego de una serie de allanamientos realizados en la localidad bonaerense de Rafael Castillo, acusados de haber cometido un robo agravado por efracción bajo la modalidad conocida como “escruche” en la vivienda particular de un comisario de la DDI La Matanza.

Según el parte policial, los señalados fueron identificados como Néstor Brian Molina, de 35 años, y Sergio Damián Texeira, de 31, mientras que Fernando Ariel Mamani, de 35, fue aprehendido por tenencia ilegal de arma de fuego.

Por su parte, los uniformados secuestraron un revólver calibre 32 sin marca ni numeración visible durante los allanamientos que fueron realizados.

Cómo fueron los hechos

El hecho investigado ocurrió el 19 de noviembre pasado, cuando la víctima, Gastón Claudio Orona, de 50 años, denunció que los malvivientes ingresaron a su domicilio ubicado en la calle Luis Galvani al 100, mientras él cumplía funciones como jefe de turno de la DDI La Matanza.

Según el testimonio, los delincuentes forzaron una puerta trasera y sustrajeron un chaleco balístico provisto por la Policía, un televisor LED de 40 pulgadas y diversos elementos personales.

A partir de tareas investigativas, se estableció la autoría del robo y este lunes se concretaron tres órdenes de registro que derivaron en las detenciones, con intervención de la UFI 5 del Departamento Judicial La Matanza

