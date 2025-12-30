Récord de casos con víctimas de robos que matan a los ladrones en el AMBA

El episodio descripto ocurrió cuando el malviviente fue interceptado en la vía pública, reducido y atacado a golpes por varias personas. La violencia del ataque le provocó lesiones graves y, pese a la intervención policial y médica, terminó falleciendo. Tras el hecho, dos hombres y tres mujeres, todos familiares entre sí, quedaron detenidos y a disposición de la Justicia, imputados por homicidio. La causa avanza mientras se analizan responsabilidades individuales y el grado de participación de cada uno.

Este caso no es aislado. Según datos relevados por fiscalías del Área Metropolitana de Buenos Aires, son más de 5.000 hechos registrados en lo que va del año que involucran a víctimas de robos que reaccionaron de manera violenta frente a sus agresores. En muchos de esos episodios, los presuntos delincuentes resultaron heridos de gravedad (92%) o murieron (8%), y los damnificados terminaron imputados por la Justicia.

Las estadísticas judiciales muestran un patrón que se repite: robos en la vía pública, entraderas, ataques en comercios o arrebatos que derivan en enfrentamientos directos entre víctimas y ladrones. En algunos casos, la reacción es considerada legítima defensa; en otros, los fiscales advierten un exceso que deriva en causas penales por lesiones u homicidio.

Un hecho reciente que volvió a poner el tema en discusión ocurrió en Quilmes Oeste, donde un policía que se encontraba de civil fue abordado por dos motochorros que intentaron robarle el auto. Los asaltantes lo amenazaron y el efectivo respondió con su arma reglamentaria. Ambos atacantes murieron tras el enfrentamiento y la causa quedó bajo análisis judicial para determinar si el accionar se encuadra dentro de la legítima defensa.

En paralelo, se multiplican los expedientes en los que vecinos persiguen, atropellan o retienen a presuntos ladrones tras un robo. En algunos de esos casos, las víctimas terminaron imputadas por tentativa de homicidio, al considerar la Justicia que la respuesta superó los límites de la defensa permitida por la ley.

Desde las fiscalías explican que cada hecho debe analizarse en particular, teniendo en cuenta el contexto, el peligro real al que estuvo expuesta la víctima y si existía la posibilidad de cesar la agresión sin recurrir a una respuesta letal. La línea entre defenderse y cometer un delito, advierten, puede ser muy delgada.