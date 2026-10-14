Caso Fernando Báez Sosa: la Corte Suprema rechazó un nuevo planteo de los rugbiers

El máximo tribunal judicial del país desestimó el recurso presentado por el abogado de siete los ocho condenados por el asesinato. Habían denunciado irregularidades de la fiscal y otros funcionarios en las primeras horas de la investigación.
La Corte Suprema de Justicia rechazó este miércoles un planteo de siete de los ocho rugbiers condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero de 2020, a la salida de un local bailable en Villa Gesell. La decisión fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
El pedido había sido presentado por el abogado Hugo Tomei cuando patrocinaba a Matías Benicelli, Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Máximo Thomsen, Blas Cinalli, Ciro y Lucas Pertossi, y cuestionaba una serie de presuntas irregularidades por parte de la fiscal Verónica Zamboni, que estuvo a cargo de la investigación del crimen; la defensora oficial Verónica Olindi Huespi; funcionarios del Ministerio Público Fiscal y el juez de Garantías David Mancinelli, que había dictado la prisión preventiva de los imputados.
Los jueces del máximo tribunal desestimaron el recurso del letrado por considerar que carecía de fundamentación autónoma y no refutaba adecuadamente los argumentos de la resolución apelada. Puntualmente, Tomei sostuvo que durante gran parte del proceso ninguno de los imputados había conocido las pruebas de cargo y la imputación en el momento de su indagatoria.
"Era una medida esperable, sobre todo por cómo se vienen desarrollando todas las respuestas jurisdiccionales. Iremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar al Estado argentino por el incumplimiento del servicio de justicia, por cuanto la denuncia contra los funcionarios judiciales no ha sido tramitada conforme a las disposiciones legales. Se está protegiendo a un sistema que es incapaz de juzgarse a sí mismo”, señaló el abogado al diario La Nación.
Además, Tomei denunció que sus asistidos habían sido sometidos a firmar actas del expediente: “Estos hechos fueron planteados en el marco del proceso penal, pero, independientemente, los jóvenes condenados hicieron una denuncia penal por falsedad ideológica de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y privación ilegal de la libertad", y añadió que en el marco de esa presentación fueron inculpados los funcionarios judiciales.
Por lo tanto, el letrado presentó ante el juez Mancinelli -a quien había recusado- un escrito en donde pedía que se declarara la inconstitucionalidad del procedimiento por entender que había sido arbitrario, sin embargo, el magistrado rechazó la recusación y el planteo. La misma decisión tomó el Tribunal de Casación Penal bonaerense.
El joven de 18 años fue atacado en enero de 2020 por un grupo de jóvenes tras una discusión dentro del boliche Le Brique. En medio de la refriega, recibió varios golpes que lo dejaron inconsciente y provocaron su muerte pocos minutos después en la vereda.
En febrero de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Dolores condenó a la pena de prisión perpetua a Máximo Thomsen, Luciano Pertossi, Ciro Pertossi, Enzo Comell y Matías Benicelli como coautores del delito de “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves”, esto último, por los golpes que recibieron los amigos de Báez Sosa.
Los otros tres acusados, Ayrton Viollaz, Lucas Pertossi y Blas Cinalli, fueron condenados a 15 años de cárcel, al ser considerado “partícipes secundarios” de “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves”.
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