Caso Fernando Báez Sosa: la Corte Suprema rechazó un nuevo planteo de los rugbiers

Además, Tomei denunció que sus asistidos habían sido sometidos a firmar actas del expediente: “Estos hechos fueron planteados en el marco del proceso penal, pero, independientemente, los jóvenes condenados hicieron una denuncia penal por falsedad ideológica de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y privación ilegal de la libertad", y añadió que en el marco de esa presentación fueron inculpados los funcionarios judiciales.

Por lo tanto, el letrado presentó ante el juez Mancinelli -a quien había recusado- un escrito en donde pedía que se declarara la inconstitucionalidad del procedimiento por entender que había sido arbitrario, sin embargo, el magistrado rechazó la recusación y el planteo. La misma decisión tomó el Tribunal de Casación Penal bonaerense.

Fernando Báez Sosa fue asesinado el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell.

El crimen de Fernando Báez Sosa y las condenas

El joven de 18 años fue atacado en enero de 2020 por un grupo de jóvenes tras una discusión dentro del boliche Le Brique. En medio de la refriega, recibió varios golpes que lo dejaron inconsciente y provocaron su muerte pocos minutos después en la vereda.

En febrero de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Dolores condenó a la pena de prisión perpetua a Máximo Thomsen, Luciano Pertossi, Ciro Pertossi, Enzo Comell y Matías Benicelli como coautores del delito de “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves”, esto último, por los golpes que recibieron los amigos de Báez Sosa.

Los otros tres acusados, Ayrton Viollaz, Lucas Pertossi y Blas Cinalli, fueron condenados a 15 años de cárcel, al ser considerado “partícipes secundarios” de “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves”.