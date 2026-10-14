Causa Maradona: Burlando pidió 15 años de prisión para Luque y diez para Cosachov

"Se trató de los peores compendios lacerantes y mayores que le pueden tocar a un ser humano. Mataron a un héroe mitológico, a un guerrero capaz de ir y volver del olvido de la muerte. Lo hicieron de una manera muy cobarde aprovechándose de la vulnerabilidad de su salud", expresó el letrado.

En este sentido, consignó que los acusados "destrataron" al paciente y a su familia, mientras que consideró: "Esta es la triste historia del final de Maradona" quien "fue asesinado el 25 de noviembre de 2020", enfatizó el Burlando, quien encabeza el "cierre de oro" de los alegatos en el juicio.

El abogado sostuvo que con Maradona "no hubo una complicación imprevisible", así como tampoco "un error repentino", al referirse al rol de los acusados por el supuesto homicidio simple con dolo eventual del astro argentino.

"Ellos sabían que iba a pasar esto", precisó el letrado durante sus alegatos ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro.

"Yo los veo acá que vienen preparados, informados y hacen las cosas bien. ¿No podían preocuparse por Diego?", manifestó el representante legal de Dalma y Gianinna, durante sus alegatos de cierre en los Tribunales de San Isidro.

Burlando sostuvo que "ni a un animal se lo trata con tantas ganas de que se muera". "¿Se piensan que la familia lo hubiera dejado en manos de estos? Obedecían las restricciones que imponía Díaz, ni siquiera pudieron despedirlo", recriminó.

Burlando, que comenzó a exponer minutos después de las 16, dividió sus alegatos en diez capítulos y ahora va por el sexto, en el que subrayó que el "cuerpo" de Diego Armando Maradona "pedía ayuda a los gritos".

El letrado repasaba conversaciones entre el neurocirujano Leopoldo Luque y el masajista Nicolás Taffarel, quien le remarcaba al ex médico de cabecera: "Boludo, está hinchado como una teta, lo veo hasta con la luz apagada".

Causa Maradona: Fernando Burlando y su equipo de abogados.

Las exposiciones de Fabián Améndola y Silvia Petroff

La primera en exponer fue Petroff, quien cuestionó las condiciones en las que el exfutbolista fue trasladado a una casa de Tigre para continuar con su internación domiciliaria.

Por su parte, Améndola responsabilizó a los profesionales a cargo de la salud de Maradona por no haber tomado medidas ante las señales de alarma.

“Maradona fue externado de la clínica Olivos sin encontrarse de alta”, afirmó Petroff al comenzar su alegato. En ese sentido, sostuvo que Leopoldo Luque, Agustina Cosachov, Carlos Díaz, Nancy Forlini, Mariano Perroni y Ricardo Almirón asumieron “voluntariamente responsabilidades” sobre la salud de Diego, pero “incumplieron los deberes que tenían a su cargo”.

“Ante el conocimiento del riesgo que implicaba el cuadro de salud, aun así, colaboraron a colocar circunstancias burdas. Ejecutaron acciones contrarias al arte de la salud y omitieron realizar actos específicos que debieron desarrollar”, conductas estas que agravaron de manera prolongada el estado de Maradona durante los 14 días que duró la internación domiciliaria.

Petroff arcó contra el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, a quienes señaló como dos de los principales responsables de la atención médica de Maradona. “Él era su médico de cabecera y ella su psiquiatra, la que firmó el acta de internación domiciliaria. Se encargaban de la salud de Diego y trabajaban codo a codo”.

Después fue el turno de Fabián Améndola, quien centró su exposición en la actuación de Luque, Cosachov y Nancy Forlini, coordinadora de Swiss Medical.

“Lejos de iniciar la tarea que como garantes de la salud de Maradona tenían, Luque, Cosachov y Forlini no efectuaron ninguna tarea a los fines de poder determinar las causas concretas de esas alarmas”, afirmó.