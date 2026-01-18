A seis años del crimen de Fernando Báez Sosa, sus padres realizaron un homenaje en Recoleta

Fernando tenía 18 años cuando fue asesinado a golpes a la salida del boliche Le Brique, en Villa Gesell, durante la madrugada del 18 de enero de 2020. El caso generó una fuerte conmoción social y abrió un debate profundo sobre la violencia juvenil y los ataques en grupo, una discusión que sigue vigente en la Argentina.

Durante la celebración religiosa, Graciela Sosa y Silvino Báez agradecieron el apoyo permanente recibido a lo largo de estos años. Vecinos de Recoleta y jóvenes de la edad que tendría hoy Fernando participaron del homenaje y llevaron carteles con su imagen, en una muestra de acompañamiento y memoria colectiva.

Si bien la Justicia ya dictó condenas para los ocho responsables, la situación procesal se encuentra en etapa de revisión de recursos, tras las penas de prisión perpetua para cinco de ellos y de 15 años para los tres restantes. El homenaje concluyó con un minuto de silencio, el encendido de velas y un mensaje de Graciela Sosa para que el recuerdo de Fernando siga presente: "Fernando era un chico con sueños y nos lo arrebataron. Solo pedimos que no lo olviden".