Caso Kim Gómez: declararon culpable al adolescente por el crimen en La Plata

En los alegatos, la fiscal Mercedes Catani había solicitado una pena de 23 años y 4 meses de prisión, una de las más altas previstas para ese tipo penal (cuya escala va de 10 a 25 años). La defensa, por su parte, sostuvo que se trató de un homicidio culposo y pidió una condena de siete años.

Tobías Godoy, condenado por el homicidio en ocasión de robo de Kim Gómez; la pena se conocerá el 16 de marzo.

El crimen que conmocionó a La Plata

El hecho ocurrió en el barrio Altos de San Lorenzo, en La Plata, cuando la madre de Kim se encontraba dentro de un Fiat Palio junto a la menor. Dos adolescentes, de 17 y 14 años en ese momento, abordaron el vehículo con fines de robo.

La mujer logró escapar, pero la niña quedó sujeta por el cinturón de seguridad en el asiento del acompañante. Los asaltantes huyeron con el auto y, según la reconstrucción judicial, intentaron arrojarla por la ventanilla antes de que terminara siendo arrastrada durante 15 cuadras. El recorrido culminó cuando el vehículo chocó contra un poste de luz. El cuerpo de la niña quedó debajo del automóvil.

El menor de los implicados, que tenía 14 años al momento del hecho, fue identificado como coautor, pero permanece fuera del régimen penal por su edad.

La investigación y las pruebas

La investigación estuvo inicialmente a cargo de la fiscal Carmen Ibarra. Entre las pruebas clave se incorporaron imágenes de cámaras de seguridad que mostraban al principal acusado con un short con la imagen de Diego Maradona, prenda que luego fue hallada durante un allanamiento en su domicilio por la DDI de La Plata.

Durante el debate oral declararon cinco testigos y el padre de la víctima, Marcos Gómez, quien expresó el impacto irreversible que dejó el crimen en la familia.

El veredicto se conoció al cumplirse el primer aniversario del asesinato. Ahora, el tribunal deberá fijar la condena concreta bajo los principios del régimen penal juvenil, dado que el acusado tenía 17 años al momento del hecho.

La sentencia marcará el cierre judicial de uno de los casos que más conmoción generó en la ciudad y que reavivó el debate sobre la edad de imputabilidad y el alcance del régimen penal juvenil en la Argentina.