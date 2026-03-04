La Policía de la Ciudad detuvo a dos motochorros tras una persecución y choque contra un patrullero

Los sospechosos, de nacionalidad colombiana y sin documentación, fueron arrestados en Villa Crespo. Un policía resultó con politraumatismos.
Dos motochorros fueron detenidos por la Policía de la Ciudad luego de una intensa persecución que se inició en Colegiales y terminó en Villa Crespo, tras un choque contra un móvil policial.
El procedimiento comenzó cuando se irradió una alerta por dos delincuentes que acababan de cometer robos a bordo de una moto blanca y negra en la intersección de Elcano y Delgado. Uno de ellos circulaba sin casco.
Efectivos de la Comisaría Vecinal 13C se dirigieron al lugar y, al detectar la presencia policial, los sospechosos aceleraron y comenzaron la fuga a gran velocidad, realizando maniobras peligrosas y tomando calles en contramano.
En plena huida descartaron un teléfono celular. Minutos después, al avanzar por Acoyte, el conductor perdió el control del rodado al llegar a Luis Viale e impactó contra un patrullero que formaba parte del operativo cerrojo.
Ambos cayeron al asfalto y fueron reducidos en el lugar. Según informaron fuentes policiales, no poseían documentación personal ni del vehículo. Durante el procedimiento se secuestró la moto (una Rouser 200), dos celulares sustraídos y 20 mil pesos en efectivo.
Producto del choque, un efectivo fue asistido por el SAME y trasladado al Hospital Durán con diagnóstico de politraumatismos.
La causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 28, a cargo del Dr. Del Viso, ante la Secretaría N° 142 de la Dra. Assali, que dispuso actuaciones por robo, lesiones y daños.