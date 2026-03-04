La Policía de la Ciudad detuvo a dos motochorros tras una persecución y choque contra un patrullero

El procedimiento comenzó cuando se irradió una alerta por dos delincuentes que acababan de cometer robos a bordo de una moto blanca y negra en la intersección de Elcano y Delgado. Uno de ellos circulaba sin casco.

Efectivos de la Comisaría Vecinal 13C se dirigieron al lugar y, al detectar la presencia policial, los sospechosos aceleraron y comenzaron la fuga a gran velocidad, realizando maniobras peligrosas y tomando calles en contramano.

En plena huida descartaron un teléfono celular. Minutos después, al avanzar por Acoyte, el conductor perdió el control del rodado al llegar a Luis Viale e impactó contra un patrullero que formaba parte del operativo cerrojo.

Ambos cayeron al asfalto y fueron reducidos en el lugar. Según informaron fuentes policiales, no poseían documentación personal ni del vehículo. Durante el procedimiento se secuestró la moto (una Rouser 200), dos celulares sustraídos y 20 mil pesos en efectivo.

Producto del choque, un efectivo fue asistido por el SAME y trasladado al Hospital Durán con diagnóstico de politraumatismos.

La causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 28, a cargo del Dr. Del Viso, ante la Secretaría N° 142 de la Dra. Assali, que dispuso actuaciones por robo, lesiones y daños.