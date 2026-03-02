Caso Palermo Chico: citaron a indagatoria al empresario acusado de abusar alumnos

Porcel, de 51 años, enfrenta acusaciones de gravedad: abuso sexual gravemente ultrajante por la cantidad de víctimas, corrupción de menores agravada y producción de representaciones de menores de 18 años con fines sexuales. La declaración del empresario será a través de la vía virtual y no se aplicarán medidas restrictivas, algo que había pedido el fiscal en su requerimiento.

De acuerdo con la investigacción, Porcel habría ganado entre 2022 y 2024 la confianza de los amigos de sus hijos para llevarlos a su domicilio en la calle Godoy Cruz o a su oficina en la zona de Retiro. El empresario organizaba reuniones y fiestas donde proporcionaba alcohol, fomentaba apuestas online y proponía desafíos con recompensas monetarias. En este marco, supuestamente instigaba a los adolescentes a desnudarse o les hacía masajes, llegando a realizar tocamientos en sus partes íntimas.

Sin título-1 El caso generó conmoción en la comunidad del Colegio Palermo Chico.

El fiscal Turano subrayó que estas acciones se llevaban a cabo de manera "sistemática, organizada y premeditada", aprovechando los momentos en que los menores estaban bajo su custodia temporal. A eso debe agregarse que tales conductas se desarrollaban en contextos en los que el imputado tenía el control absoluto.

Hasta el momento, la causa cuenta con diez víctimas, de las cuales nueve familias se constituyeron como querellantes bajo la representación del abogado Pablo Hawlena Gianotti.

Entre las pruebas reunidas se destacan imágenes encontradas en teléfonos confiscados durante los allanamientos: una de un joven duchándose y otra de un menor en ropa interior, las cuales fueron identificadas por uno de los denunciantes y sus padres.

Una de las presuntas víctimas del empresario contó en Cámara Gesell detalles de lo que ocurría y citó frases que el acusado le enviaba. “Me escribía `me tenés abandonado`’ y `te extraño`”, indicó el adolescente, quien se reconoció en dos de las imágenes que hallaron en el celular del imputado.

En la actualidad, Porcel mantiene una restricción de acercamiento de 300 metros respecto a las víctimas, el Colegio Palermo Chico. La causa tomó un nuevo impulso tras completarse los peritajes psicológicos a los últimos denunciantes durante el mes de febrero.