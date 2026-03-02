La nena que se atrincheró en una escuela de Mendoza denunció a un celador

La medida fue dispuesta por la fiscal Laura Nieto luego de que la menor denunciara el hecho en una entrevista con profesionales.

Según informaron fuentes de la Dirección General de Escuelas a la prensa, la joven relató la situación durante el seguimiento realizado por el Equipo Técnico Interdisciplinario tras el episodio. A partir de esa declaración se formalizó la denuncia que derivó en la detención del trabajador, cuya situación procesal será definida en los próximos días mientras se realizan pericias.

En los primeros momentos posteriores al atrincheramiento se habían barajado distintas hipótesis, entre ellas posibles situaciones de bullying, grooming o conflictos escolares. Sin embargo, la investigación dio un giro tras el testimonio de la alumna, que señaló a una persona vinculada a la institución educativa.

escuela mendoza El celador quedó detenido tras la denuncia.

El hecho que originó la intervención ocurrió cuando la adolescente llevó a la escuela una pistola 9 milímetros que había sustraído a su padre, excomisario de la Policía de San Luis. Permaneció dentro del edificio durante al menos seis horas y realizó dos disparos, lo que obligó a evacuar a los estudiantes y activar un operativo de contención.

Finalmente, la menor entregó el arma y fue trasladada a un hospital local. Desde entonces recibió asistencia psicológica y seguimiento institucional, proceso en el que surgió la denuncia que ahora derivó en la detención del celador acusado.