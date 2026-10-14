Caso Loan Peña: los testigos recordaron las primeras horas de la búsqueda y el hallazgo de un botín

En la misma jornada declaró Agustina Chamorro, otra vecina de la zona, quien recordó la angustia de José Peña durante la búsqueda. También explicó que la Policía pidió autorización para ingresar al campo de su abuelo, un predio de unas 200 hectáreas, para ampliar los rastrillajes.

Las dudas por el botín encontrado en el barro

Otro de los testimonios relevantes fue el de Carlota Eugenia Moreira, quien estuvo presente cuando encontraron uno de los botines que llevaba Loan al momento de su desaparición, el 14 de junio de 2024.

La mujer relató que había llegado a la casa de Catalina junto a una amiga para llevar alimentos a quienes colaboraban con el operativo. Allí, según su declaración, Laudelina Peña las acompañó hasta el lugar donde supuestamente habían encontrado huellas.

En ese sector se encontraban el entonces comisario Walter Maciel y el policía retirado Francisco Amado Méndez. Moreira aseguró que había un palo clavado en el terreno para marcar el sitio y que Laudelina y su hija, Macarena Peña, comenzaron a revisar el barro con otras varillas.

Según su relato, Macarena encontró el botín enterrado a unos 10 centímetros de profundidad. Laudelina señaló entonces que se trataba de un calzado que uno de sus hijos le había regalado a Loan.

La testigo expresó sus dudas sobre las condiciones en las que apareció el objeto. “Si lo perdía un chico, no iba a estar tan hundido en el barro”, sostuvo ante el tribunal. También afirmó que el lugar no era de fácil acceso para un nene y que tuvo la sensación de que las mujeres ya conocían la ubicación.

Estos dichos se suman a los de otra testigo que participó de la caminata y aportó detalles similares sobre el hallazgo. Las circunstancias en las que apareció el botín forman parte de los puntos que se analizan durante el juicio.

Quiénes declaran este miércoles

La audiencia continuará este miércoles desde las 8.30, con la declaración de seis testigos. Entre ellos estará Ronald Serrano, dueño de un taller de motos ubicado cerca de la comisaría de 9 de Julio, donde quedaron los vehículos de Carlos Pérez y María Victoria Caillava tras los procedimientos de la investigación.

También fueron convocadas María Agustina Subiría, subinspectora de la Policía Federal Argentina, y María Custillo, integrante de la Policía de Corrientes que participó de los primeros rastrillajes.

Otro de los testimonios será el de Agustín Ibarra, el chofer que trasladó a Laudelina cuando presentó ante la Justicia provincial la versión de un supuesto accidente. Posteriormente, la tía de Loan sostuvo que esa hipótesis era falsa y aseguró que había recibido dinero para instalarla.

La lista de convocados se completa con María del Carmen Núñez y Guillermo José Vaccaro. Las declaraciones buscarán aportar nuevos elementos sobre las circunstancias que rodearon la desaparición del niño.