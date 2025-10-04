"El dolor es infinito": el abuelo de Brenda y Morena habló tras las autopsias

“Burlando no nos dejó leer las autopsias”, confesó el hombre en diálogo con Radio Rivadavia. Contó que el reconocido abogado penalista, quien tomó la representación de la familia, les aconsejó no acceder a las pericias por el grado de violencia que describen. “Le dijo a mi hijo que no lo leyera ni viera las fotos. Que él mismo, siendo padre, no soportaría hacerlo”, relató.

Del Castillo, abuelo de Brenda y Morena, reveló también que los padres de las jóvenes sienten una necesidad visceral de enfrentar a los principales sospechosos, identificados como “Pequeño J” y Osorio, ambos detenidos por la justicia. “Ellos como todo padre quieren ir donde está este personaje… Yo también hubiera querido estar en un calabozo con él solo”, reconoció con brutal honestidad.

El hombre se mostró perturbado por la sevicia que atravesaron las adolescentes. “Ya la mataron, pero ¿por qué van a destrozar un cuerpo como hicieron?”, se preguntó con un nudo en la garganta. Su testimonio refleja la incomprensión absoluta frente al ensañamiento que, según las pericias, se ejerció sobre las víctimas.

Las autopsias: una sucesión de tormentos

Los informes forenses a los que accedió la investigación detallan que las tres jóvenes fueron torturadas en vida. Aunque no puede establecerse con certeza quién murió primero, el estado de los cuerpos indica que Morena y Brenda fallecieron antes que Lara.

Lara Gutiérrez , de 15 años, tenía el cuerpo atado y amordazado. Fue hallada con cortes profundos, entre ellos la amputación de una oreja, heridas de arma blanca en cuello y tórax, y pérdida de las yemas de cuatro dedos. La causa de muerte fue un shock hemorrágico por lesiones cortantes y punzantes.

Morena Verdi apareció con una bolsa plástica en la cabeza, señales de estrangulamiento a lazo y fracturas cervicales que dañaron la médula espinal. Presentaba múltiples hematomas en el rostro y el cuerpo. Los peritos determinaron que falleció por asfixia y lesión medular.

Brenda del Castillo fue la que más heridas padeció. Recibió múltiples traumatismos de cráneo, fracturas en el rostro y ocho puñaladas en el cuello. Tras su muerte, fue descuartizada en la zona abdominal.

El detalle estremecedor de los peritajes fue considerado por Burlando como “imposible de soportar” para las familias, de ahí su recomendación de no leerlos.

“El dolor es insoportable”

Del Castillo, abuelo de Brenda y Morena, recordó con afecto a sus nietas, a quienes había visto por última vez poco más de un mes antes del crimen. Entre lágrimas, lanzó un mensaje a los jóvenes: “Háganle caso a mamá y a papá. Si no lo hacen, los van a dejar sufrir como me toca a mí ahora”.

El hombre reflexionó sobre la transformación de la vida en los barrios y la incidencia del narcotráfico: “Toman, se drogan, se pegan, se matan. Yo lo veo a diario esto que está pasando en todos lados. Estos sinvergüenzas se sirven de los pibes”.

La investigación judicial avanza sobre la hipótesis de un triple femicidio vinculado al narcomenudeo, aunque todavía se intenta esclarecer el móvil exacto. Los detenidos, presuntamente ligados a una organización criminal, son acusados de secuestro, tortura y homicidio agravado por mediar violencia de género.

“El dolor es infinito, porque no se trata solo de la pérdida, sino de la forma en que las arrancaron de nuestras vidas”, resumió Antonio del Castillo, con la voz quebrada.