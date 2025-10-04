San Martín: la detienen en un hospital por matar a su vecina

La detenida, identificada como A. N. A., estaba acusada de haber matado de un disparo a una vecina de 38 años durante una discusión ocurrida a fines de febrero. Según la reconstrucción judicial, la imputada le disparó con una escopeta en la pierna derecha. La víctima fue trasladada de urgencia a un centro de salud, pero murió horas después en el quirófano debido a la gravedad de la herida.

Desde entonces, la acusada permanecía oculta. Sin embargo, una investigación de la DDI de San Martín permitió dar con su paradero en el hospital, donde se encontraba internada en Neonatología tras haber dado a luz. Allí se había presentado como “Abigail Alvez”, un nombre inventado que había logrado despistar momentáneamente al personal médico.

Una vez confirmada su identidad, la justicia dispuso su inmediato traslado a una dependencia policial. La recién nacida, en tanto, quedó al resguardo del hospital hasta que pueda ser derivada a una casa de abrigo.

El Ministerio Público Fiscal recordó que la acusada ya contaba con antecedentes penales: había sido procesada por lesiones en 2017, en un expediente de la UFI N° 7 de San Martín.

Tras la muerte de la víctima, la policía había allanado la vivienda donde residía la joven, pero no la encontró. En ese procedimiento, sin embargo, fue detenido su concubino, acusado de amenazar con un arma a familiares de la mujer asesinada. Allí también se secuestraron cartuchos de escopeta y una pistolera.

La investigación continúa bajo la órbita judicial, mientras la acusada enfrenta cargos por homicidio agravado y se analiza su futuro procesal. La captura en el hospital cerró meses de intensa búsqueda y volvió a poner el caso en el centro de la agenda policial de San Martín.