Causa Cuadernos: la cifra millonaria que un exdirectivo de Techint admitió haber entregado

Héctor Zabaleta declaró ante el Tribunal Oral Federal 7 y confirmó entregas de dinero a Roberto Baratta entre junio y diciembre de 2008.
El juicio oral por el" Caso Cuadernos" sumó este martes un nuevo testimonio sobre el supuesto circuito de pagos investigado por la Justicia. Héctor Zabaleta, exgerente administrativo de Tecthint, declaró ante el Tribunal Oral Federal 7 y confirmó que realizó entregas de dinero a Roberto Baratta, quien se desempeñaba como funcionario del Ministerio de Planificación Federal durante la gestión de Julio De Vido.
Zabaleta, contador jubilado de 80 años, declaró bajo juramento ante la fiscal Fabiana León. Según su testimonio, las entregas de dinero coincidieron con anotaciones realizadas por el remisero Oscar Centeno, cuyos registros dieron origen a la investigación conocida como causa Cuadernos.
Durante su declaración, el exdirectivo explicó que recibió instrucciones de Luis Betnaza, quien en ese momento ocupaba el cargo de director de Relaciones Institucionales de Techint.
"La instrucción era que tenía que ser cerca de un millón de dólares. Se entregó en pesos", afirmó Zabaleta ante el tribunal.
El testigo detalló que se realizaron seis entregas entre junio y diciembre de 2008. Cada una de ellas habría contenido entre 600 mil y 700 mil pesos. Según relató, Baratta exigía que los pagos fueran realizados en dólares debido a las dificultades para acceder al mercado cambiario.
Zabaleta también sostuvo que existieron presiones vinculadas con la situación de una planta de Techint ubicada en Campana.
"Me tenés que dar dólares porque si no te voy a cortar el gas en la planta de Campana", relató el exgerente que le habría dicho Baratta.
Los pagos mencionados durante la audiencia se produjeron en el contexto de la expropiación de la siderúrgica Sidor, ocurrida en Venezuela en 2008 por decisión del gobierno de Hugo Chávez.
En ese momento, Techint buscaba que el gobierno argentino interviniera para garantizar la seguridad de sus trabajadores y facilitar la repatriación de los operarios que permanecían en Venezuela.
La situación ya había sido analizada por la Justicia. En 2021, un fallo determinó que los pagos existieron, pero consideró que estuvieron vinculados con una emergencia humanitaria. Por ese motivo, el juez Julián Ercolini había sobreseído a los directivos de Techint.
Durante la audiencia, la defensa de Baratta, encabezada por Elizabeth Gómez Alcorta, cuestionó las condiciones en las que se incorporó el testimonio de Zabaleta y planteó objeciones vinculadas con sus declaraciones anteriores.
El juicio oral continuará durante las próximas jornadas con nuevos testimonios. Entre los próximos convocados se encuentra Luis Betnaza, quien deberá declarar sobre las instrucciones y el origen de los fondos mencionados por Zabaleta.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner es la principal acusada en el debate oral, que busca establecer responsabilidades y reconstruir el circuito de dinero investigado en la causa.
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