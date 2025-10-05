Conmoción en Moreno: detienen a un hombre por el crimen de su hijastro de 4 años

El crimen quedó al descubierto cuando médicos del Hospital Mariano y Luciano de la Vega informaron a la policía el ingreso del pequeño sin signos vitales.

Según el parte policial, los profesionales constataron en el cuerpo de Sebastián Emanuel Yafrate lesiones compatibles con maltrato físico, lo que activó de inmediato el protocolo judicial.

Violencia contra el menor

Efectivos de la Comisaría Cuartel V entrevistaron a la madre del niño, Florencia Yafrate, de 25 años, quien declaró que su hijo le había contado en varias oportunidades que era golpeado por su padrastro, identificado como Cristian Deivy Torrico Mendoza, de nacionalidad boliviana.

Ante las contradicciones en el relato de la pareja y las pruebas halladas en el domicilio, la UFI N°4 de Moreno–General Rodríguez, a cargo del fiscal Dr. Bornia, dispuso la intervención de la Policía Científica y la realización de la autopsia para determinar con precisión las causas de la muerte.

Durante las diligencias, Torrico Mendoza confesó haber provocado la asfixia del niño, lo que derivó en su inmediata aprehensión. El hombre quedó detenido bajo la acusación de “homicidio agravado”, mientras que la madre permanece a disposición de la Justicia para ampliar su declaración testimonial.

El caso es investigado por personal de la Estación Departamental de Seguridad Moreno (E.P.D.S.), bajo la supervisión del comisario mayor Alfredo Valdez y del comisario general Antonio Miguel Zalazar, superintendente de Seguridad de la Región AMBA Oeste II.

Los investigadores intentan ahora reconstruir los episodios previos de violencia y determinar si hubo omisiones por parte del entorno familiar o institucional, ya que varios testigos señalaron que el niño había sido visto con lesiones días antes de su muerte.