Córdoba: un joven murió en una fiesta electrónica ilegal

Samir Andrés Velázquez, de 20 años, ingresó este domingo por la mañana en el Hospital Florencio Díaz, al que fue trasladado desde el predio en el que se organizó la fiesta y donde murió pocas horas más tarde.

El cuerpo fue sometido a una autopsia y los investigadores aguardan los resultados, al tiempo que hay un sujeto organizador de la fiesta detenido, de nombre Alejandro Aguirre, y otro se encuentra prófugo.

"Queremos que esto no quede en la nada, queremos llegar al fondo de esto. Sabía que él consumía, teníamos una relación muy cercana. No era un chico que estaba todos los días consumiendo, pero estas fiestas electrónicas no duran hasta las 5 de la mañana, sino hasta las 4 de la tarde del otro día", expresó el padre del joven en diálogo con Cadena 3.