Natalia de la Sota se fue de Encuentro Federal y formó el bloque Defendamos Córdoba

Natalia de la Sota que logró su reelección este domingo al obtener el 8% de los votos, donde se presentó con una nueva agrupación y distanciada del PJ cordobés, que conduce el ex gobernador y diputado electo Juan Schiaretti.

De la Sota envió este martes una nota al presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem donde comunicó que va a “conformar el bloque Defendamos Córdoba, integrado por quien suscribe, que comenzará a funcionar a partir del día de la fecha”

La legisladora publicó en la red social X que "el domingo recibimos, en las urnas, un mandato de los cordobeses. Para cumplir con la palabra y continuar nuestro camino de coherencia, hoy conformé el nuevo bloque ´Defendamos Córdoba´ en la Cámara de Diputados".

image

Diferencias con Encuentro Federal

La legisladora venía manteniendo diferencias con su bloque e incluso la mayoría de los veces votaba junto a los bloques opositores más duros, cuando se acompañaba alguna iniciativa del Gobierno Nacional.

De este modo, la heterogénea bancada de Encuentro Federal tendrá 14 en lugar de 15 integrantes, de los cuales ocho tienen mandato hasta el 2027.

Se trata de los bonaerenses Nicolás Massot y Miguel Ángel Pichetto, los cordobeses Juan Brugge, Carlos Gutiérrez, y Alejandra Torres, el chubutense Jorge Avila, el santafesino Esteban Paulón y el entrerriano Francisco Morchio.

De la Sota fue una de las opciones electorales de Córdoba, donde dentro del PJ la oferta se completó con Fuerza Patria, donde se incluye al kirchnerismo y el Frente Renovador, y la alianza Provincia Unidas, con el impulso del oficialismo provincial y Juan Schiaretti.